RECEPT DANA Krešenti – prhki zalogajčići punjeni čokoladom

Ako volite mirisne, prhke kolačiće koji se jednostavno pripremaju, a izgledaju i okusom osvajaju svaku nedjeljnu trpezu, krešenti su savršen izbor. Ovi mali kolačići, obloženi mljevenim orašastim plodovima i punjeni kremastom čokoladom, prava su poslastica koja nestaje u trenu. Recept je podijelila food blogerica @adrianina_kuhinja. Uživajte!

Sastojci:

2 jaja

100 g maslaca

100 g masti

80 g šećera

2 vanilin šećera

korica pola limuna

1 žličica ruma

prstohvat praška za pecivo (otprilike 3 g)

320 g glatkog brašna

200 g mljevenih lješnjaka, oraha ili badema (po želji)

Priprema: Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjcima dodajte šećer i dobro izmiksajte. Umiješajte maslac, mast, vanilin šećer, koricu limuna i rum. Dodajte i prstohvat praška za pecivo. Postupno dodajte brašno i zamijesite tijesto – treba biti mekano, ali ne ljepljivo. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku 30 minuta. Bjelanjke lagano izmiješajte vilicom. Od tijesta oblikujte kuglice od oko 10 g. Svaku kuglicu uvaljajte u bjelanjak, zatim u mljevene lješnjake. Slažite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 170 °C oko 20–25 minuta, dok lagano ne porumene. Potpuno ohlađene kolačiće spajajte čokoladnim namazom po želji.