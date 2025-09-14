Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Krešenti – prhki zalogajčići punjeni čokoladom

Autor
Ana Hajduk
14.09.2025.
u 09:00

Potpuno ohlađene kolačiće spajajte čokoladnim namazom po želji.

Ako volite mirisne, prhke kolačiće koji se jednostavno pripremaju, a izgledaju i okusom osvajaju svaku nedjeljnu trpezu, krešenti su savršen izbor. Ovi mali kolačići, obloženi mljevenim orašastim plodovima i punjeni kremastom čokoladom, prava su poslastica koja nestaje u trenu. Recept je podijelila food blogerica @adrianina_kuhinja. Uživajte! 

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 100 g maslaca
  • 100 g masti
  • 80 g šećera
  • 2 vanilin šećera
  • korica pola limuna
  • 1 žličica ruma
  • prstohvat praška za pecivo (otprilike 3 g)
  • 320 g glatkog brašna
  • 200 g mljevenih lješnjaka, oraha ili badema (po želji)

Priprema: Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjcima dodajte šećer i dobro izmiksajte. Umiješajte maslac, mast, vanilin šećer, koricu limuna i rum. Dodajte i prstohvat praška za pecivo. Postupno dodajte brašno i zamijesite tijesto – treba biti mekano, ali ne ljepljivo. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku 30 minuta. Bjelanjke lagano izmiješajte vilicom. Od tijesta oblikujte kuglice od oko 10 g. Svaku kuglicu uvaljajte u bjelanjak, zatim u mljevene lješnjake. Slažite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 170 °C oko 20–25 minuta, dok lagano ne porumene. Potpuno ohlađene kolačiće spajajte čokoladnim namazom po želji.
