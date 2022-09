Rasprava na društvenim mrežama: Može li ovaj trik stvarno zaustaviti 'zvonjavu' u ušima?

Društvenim se mrežama zadnjih nekoliko dana širi trik kako se riješiti zvonjave u ušima ili tinitusa za koji mnogi tvrde da im je pomogao.

- Stavite dlanove na uši i prstima lupkajte po mekoj točki na potiljku. Trebali bi na 20-ak sekundi čuti odjek, kao da vam je glava u bubnju, prije nego 'zvonjava' nestane - savjetuje jedan Twitter korisnik, a sličan post liječnika dr. Jana Strydoma prenosi i IFL Science.

Muči vas pitanje kako se riješiti plijesni u domu? Evo odgovora!

"Dlanove ruku stavite preko ušiju s prstima nježno na potiljku. Srednji prsti trebali bi biti usmjereni jedan prema drugome točno iznad baze lubanje. Stavite svoje kažiprste na vrh srednjih prstiju i pucnete njima (kažiprstima) na lubanju stvarajući glasan, bubnjajući zvuk. Ponovite 40-50 puta. Neki ljudi dožive trenutačno olakšanje s ovom metodom. Ponavljajte nekoliko puta dnevno koliko god je potrebno da smanjite tinitus, savjetuje liječnik.

i've had tinnitus since 1996. six to eight different noises, all day long, 24/7. i've had checks. tests. brain scans. nothing worked.



until just now. holy crap https://t.co/hHsoqvz4iZ