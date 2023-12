Punite mobitel preko noći? To bi moglo biti opasno za vas..

Mnogi tijekom noći pune svoje mobitele iz razloga što se to nekada pokaže najpraktičnijim. No, to baš i ne biste trebali raditi. Prema USA Today, proizvođači androida Huawei protive se noćnom punjenju. “Ne ostavljajte telefon priključen na punjač dulje vrijeme ili preko noći”, rekli su. Umjesto toga, oni preporučuju da bateriju držite između 30 i 70 posto kao najbolji način za produljenje vijeka trajanja baterije, piše Go Concepts.

Ako vam je teško shvatiti kako bi to moglo izgledati, mnogi telefoni nude opciju prikaza preostale baterije kao postotak u postavkama. Ovaj način podražavaju Apple iPhone uređaji koji nude optimiziranu postavku punjenja baterije koja će zadržati napunjenost ispod 80 posto.

VEZANI ČLANCI:

Većina pametnih telefona napaja se litij-ionskim baterijama i one će se s vremenom uvijek pogoršati bez obzira na to kako punite svoj telefon. To je zato što funkcioniraju pomicanjem nositelja naboja između elektroda, a time su opteretili sastavne dijelove što je s vremenom oštetilo njihovu učinkovitost. Taj se stres zapravo povećava kada pokušavate ugurati zadnjih nekoliko postotaka.

Ako vam to zvuči zbunjujuće, Kevin Purdy iz iFixita dao je New York Timesu zgodnu metaforu spužve koja bi vam mogla pomoći da razumijete: "Prilično je lako napuniti spužvu od suhe do uglavnom zasićene. No pokušaj prisiljavanja gotovo zasićene spužve da upije posljednje kapi tekućine zahtijeva pritisak i vjerojatno ostavlja više tekućine skupljene na površini. To je S.E.I. (čvrsto elektrolitičko sučelje) nakupljanje na bateriji. S.E.I. nakupljanje smanjuje ukupni kapacitet baterije.” Ovo se odnosi na Huaweijev savjet da svoju bateriju držite između 30 i 70 posto, umjesto da težite punih 100.

Možda se čini pogrešnim, ali kada je riječ o dugovječnosti baterije, to je dugoročno ispravan način. Slično tome, izbjegavanje da vam baterija radi sve do nula posto također će smanjiti stres na elektrodama. Osim što šteti trajanju baterije, punjenje uređaja preko noći također može predstavljati zdravstveni i sigurnosni problem ako ne vodite računa o tome gdje ih ostavljate da se pune. To je zato što punjenje obično dolazi s određenim stupnjem povećanja temperature, a ako nešto pođe po zlu, zapaljive površine mogu brzo postati opasne. "Ne biste trebali stavljati telefone ispod jastuka niti ih puniti na posteljini. Samozagrijava se i ide. Radna površina ili drveni stolić su u redu jer baterija neće proizvoditi dovoljno topline", rekao je Paul Shaw, voditelj istrage požara u vatrogasnoj službi Staffordshirea.

Znanstvenici NASA-e: "Ovaj cvijet pomaže u borbi protiv plijesni, a iz zraka 'upija' prašinu i zračenje"