Proslavio odlazak u mirovinu nakon 40 godina rada na neobičan način: 'Sve nas je oduševio!'

Dr. Phil Masterson liječnik iz Teksasa, proslavio je odlazak u mirovinu nakon 40 godina rada na rolama tijekom posljednje smjene na hitnoj. U viralnom TikTok videu, dr. Masterson je iznenadio svoje kolege pojavivši se na rolama, a na sebi je imao lentu na kojoj je pisalo 'umirovljen', što su mu poklonili njegovi kolege, piše Independent.

Dok je liječnik slavio odlazak u mirovinu i rolao se uz pjesme poput “Hit The Road Jack”, njegova kći Nicole Masterson (@chanelandcoke) snimila je video zabavnog trenutka i objavila ga na TikToku. Video je od tada prikupio više od 1,7 milijuna pregleda. “Učinilo me sretnom vidjeti ga sretnog”, rekla je.

Dr. Masterson će ove godine napuniti 70 godina, a u svojoj posljednjoj smjeni, iznenadio je svoje suradnike svojim umijećem rolanja. “Oduvijek sam imao misao: ‘Znate kad odem u mirovinu, želim raditi nešto ludo’, rekao je doktor. “Bili su zaprepašteni, ali su rekli da sam ih oduševio. Prije nego što je otišao u mirovinu, liječnik se navodno našalio sa svojim osobljem da planira prošetati hodnicima samo u kaubojskom šeširu i paru odgovarajućih čizama.

U to vrijeme njegovo osoblje nije bilo sigurno hoće li on to učiniti ili ne. “Očito je to bilo malo preekstremno”, priznao je. Tek kad je razgovarao s bliskim prijateljem i kolegom umirovljenikom, sinula mu je ideja da obuče role: "Ja sam odličan rolač, pa sam rekao, 'Mislim da ću to učiniti'." Dok je bio na medicinskom fakultetu, liječnik je rekao da je rolao više puta tjedno. "To je za mene bio ogroman izvor oslobađanja od stresa."

Dr Masterson je oduševljen pozitivnim reakcijama i odgovorima na video. “Prilično sam iznenađen reakcijama koji sam dobio otkako je moja kćer to objavila na TikToku”, rekao je. “Mislim da video pokazuje mene u pravom svjetlu i koliko sam se zabavljao, ali i koliko sam zapravo sretan što odlazim u mirovinu.”

Liječnik se navodno planira preseliti u Španjolsku na godinu dana sa svojom suprugom Sherry, koja se također povukla iz medicine prošli tjedan. Dodao je da osim uranjanja u španjolsku kulturu, planira nastaviti sa starim hobijima koje je zanemario, poput sviranja trube i studija umjetnosti. "Radujem se tome", dodao je.

Žena priznala: 'Sa 74 godine sam u najboljoj formi života iako svake večeri jedem kekse i popijem bocu vina'