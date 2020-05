Promijenite samo jednu jednostavnu stvar i baterija mobitela trajat će vam duže

Svi provodimo jako puno vremena na mobitelu, a to dovodi, naravno, i do pretjerane potrošnje baterije. Nakon nekog vremena ona oslabi i sporije se puni. Ipak, postoji način da produljimo njen životni vijek, piše Reader's Digest.



"Život baterije uglavnom se sastoji od 500 punih ciklusa, odnosno oko godinu i pol. Ciklus baterije mjeri se jednim punim punjenjem od 0 do 100. Dakle, što više punih ciklusa prođe vaš telefon, prije ćete ga morati promijeniti", tvrdi je Liz Hamilton, direktorica Odjela za korisnike i kupce u tvrtki Mobile Klinik, koja se bavi popravljanjem mobilnih telefona.

Postoji jedna metoda punjenja koja će spasiti vašu bateriju da traje duže. Naime, mobitel trebate napuniti samo djelomično kako biste usporili pražnjenje. Idealno bi bilo da je uvijek između 25 i 85 posto, tvrdi Hamilton. "Vašoj bateriji najviše šteti ako mobitel napunite do kraja, odnosno do 100 posto. Mnogi ljudi to rade, a nisu ni svjesni da je to što čine loše za njihov uređaj."



Također se treba paziti da baterija ne padne na totalnu nulu. Ako se baterija ipak napuni do kraja, potrebno je što prije ištekati punjač iz struje.



Još jedan savjet je da smanjite svjetlinu zaslona i isključite neke značajke koje ne koristite - lokacija, aplikacije, obavijesti.