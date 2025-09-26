Proglašen je mrtvim na nekoliko minuta: 'Susreo sam Isusa koji me poslao natrag'

Ponekad se dogodi da ljudi dožive kliničku smrt, trenutak kada srce i disanje nakratko stanu, a potom ih liječnici uspiju oživjeti. Mnogi od njih nakon toga prepričavaju svoja iskustva s "one strane": svjetlost na kraju tunela, susrete s preminulim bližnjima ili čak duhovna bića. Tako je jedan muškarac, koji je nekoliko minuta bio bez svijesti, rekao da je lebdio iznad svog tijela i susreo Isusa koji ga je poslao natrag na Zemlju. Chase Skylar DeMayo se s 19 godina neumorno pripremao za svoje mjesto u američkim Zračnim snagama kada se iznenada srušio i ostao bez svijesti.

Hitno je prevezen u bolnicu gdje su mu napravljene rendgenske snimke i krvne pretrage. I iako se činio dobro, Chaseov se vid odjednom zamaglio te se on prisjetio kako je lebdio u zraku dok ga nije dočekalo poznato lice i glas, piše Mirror. "Posljednje što sam čuo bili su alarmi. Umirujući glas mi je rekao da će sve biti u redu i nisam osjećao nikakav strah, samo mir. Promatrao sam svoje tijelo odozgo dok sam se vrtio prema gore poput tornada, okružen svjetlima, anđelima, smijehom i glazbom poput zvona. Završio sam u živopisnom vrtu s bojama svjetlijim od svega ovdje na Zemlji. Tamo sam vidio Isusa. Ne onako kako ga ljudi obično zamišljaju, već s kovrčavom smeđom kosom, zelenim očima i toplim osmijehom", ispričao je 38-godišnjak.

Dodao je da se Isus igrao s djetetom koje je bilo mlađa i sretnija verzija Chasea. "Povezali smo se bez riječi. Rekao mi je da se vratim i širim ljubav, smijeh, svjetlost i radost. I podsjetio me na moju pravu svrhu na Zemlji, izvan svakodnevnih borbi. Bez obzira na moju prošlost, imao sam svjetlost koju trebam slijediti i dijeliti", opisao je Chase koji je bio sam kada je prvi put pao u nesvijest. Već se toga jutra nije osjećao dobro, a ubrzo je postalo jasno i zašto. Naime, u bolnici mu je u infuziju ušao zračni mjehur, što je izazvalo srčani zastoj i ravnu liniju na monitoru.

Kada se probudio, tad je već bio isključen s brojnih aparata koji su ga održavali na životu, a njegovo srce je, čudesno, funkcioniralo kao da se ništa nije dogodilo. "Brzo su me otpustili jer testovi nisu pokazali nikakva oštećenja, ali ja se svega sjećam. Bio sam potpuno svjestan, a početni bol koji sam osjećao pretvorila se u mir. Postojao je element iznenađenja, iako nije bilo straha od umiranja. Bilo je mirno i lijepo, poput hladnog leda koji mi napušta prsa. Isprva nisam htio napustiti vrt, ali shvatio sam da moja zemaljska svrha nije ispunjena", rekao je Chase.koji je proglašen mrtvim na nekoliko minuta.

Objasnio je i da sada može osjetiti emocije drugih ljudi i da mu dlanovi trnu kada razgovara s Bogom ili Isusom. Također tvrdi da ima sposobnost iscjeljivanja samo svojim rukama. Na kraju se povukao sa svoje pozicije iz medicinskih razloga. Završio je doktorat iz holističkog savjetovanja, s ciljem vođenja ljudi prema njihovoj životnoj svrsi.

"Sve mi je to promijenilo život. Sada težim zaboravljenim radostima. Svaki dan živim s podsjetnikom da trebam živjeti s ciljem, slijedeći svjetlo čak i u tamnim trenucima. Osjećam zahvalnost i potpuno sam se promijenio. Godinama sam to skrivao da bih izbjegao etiketiranje, ali sada to vidim kao dar koji je preoblikovao moj put. Više se ne bojim smrti i umjesto toga prihvaćam koliko je život krhak. Još uvijek komuniciram s Isusom, anđelima i pronalazim mir u nepoznatom", zaključio je.