Priznaje da mrzi biti mama i da nikome to ne bi preporučila: 'Želim samo pobjeći i sakriti se'

Ova je žena otvoreno progovorila o majčinstvu i izjavila da mrzi biti mama. I ne samo to, već je mama dvoje djece, Rae također objasnila da nikome ne bi preporučila trudnoću. Kao rezultat pritiska koji nosi to što je majka djevojčice, mama je ispričala da ponekad samo želi pobjeći i sakriti se, piše The Sun.

Govoreći o svom životu na društvenim mrežama, Rae je otkrila: 'Zapravo mrzim biti mama, nisam u redu. Dajem sve od sebe jer to je ono što trebam raditi. Ali, ne preporučujem to nikome. Sve dok su vaša djeca dobro zbrinuta i voljena, to je zapravo jedino što je važno. Nitko nije rekao da moramo uživati ​​u tome'.

Kada je riječ o krivnji i izgaranju, Rae je objasnila: 'Fizičke i emocionalne potrebe su ogromne. Samo se želim sakriti negdje'. Ako se pitate bi li Rae ikada razmišljala o tome da ima još djece, rekla je: 'Nikad više'.

TikTok isječak, koji je objavljen pod korisničkim imenom @_just_a_mama, očito je mnoge ostavio šokiranima jer je brzo skupio 11.700 pregleda. Korisnici društvenih mreža cijenili su Raeinu iskrenost i u komentarima progovorili o svojim iskustvima majčinstva.

Jedna je osoba napisala: 'Hvala što ste ovo podijelili. Nisi sama. Ja sam najbolja mama jer MORAM biti, ali ne uživam u majčinstvu'. Rae joj je odgovorila: 'Moramo učiniti ono što moramo'. Druga je komentirala: 'Slažem se. Pogotovo kada imate malo podrške'. Treća je dodala: 'Hvala vam puno na vašoj iskrenosti. Nedovoljno mama priča o ovome'.

Također, jedna majka je rekla: 'Volim svoju kćer, ali kad vidim da su ljudi trudni, želim im puno sreće'. Kao rezultat Raeinih tvrdnji, drugi korisnik je upitao: 'Jeste li ikada razmišljali o tome da svoje dijete ili djecu date na posvajanje?'. Međutim, unatoč svojim osjećajima prema majčinstvu, Rae je rekla: 'Razmišljala sam o pobačaju, ali ne i o posvojenju'.

