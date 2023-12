Privatni detektiv otkriva: Evo kako saznati da vas partner vara

Mjesec prosinac nije težak samo zbog ogromne količine novca koje svi trošimo, već i zato što je to mjesec u kojem najviše ljudi prekida svoje veze. Zanimljivo, 11. prosinca proglašen je 'najveći dan prekida u godini'. A dok su božićne liste želja u punom zamahu, za one koji sumnjaju da su im partneri nevjerni, 'božićna cheat lista' je od veće važnosti ove sezone, prenosi Mirror.

Izvješće o zdravlju veze s hellorelish.com iz 2020. pokazalo je da je 26% ljudi u vezama bilo prisiljeno nositi se s nevjerom, zbog čega je Aaron Bond, iskusni privatni istražitelj u Bond Rees Private Investigations, podijelio svoje godine iskustva i stručnosti po tom pitanju, navodeći najčešće suptilne, ali ozbiljne osobine ponašanja kod varalica, koje će vam pomoći da ih uhvatite ovog Božića...

Promjene u korištenju mobitela: Bond upozorava da je mijenjanje lozinki – među ostalim sumnjivim ponašanjem koje partner počinje pokazivati ​​sa svojim telefonom – uobičajena pojava. Također, upozorava da ako vaš partner 'počne nositi svoj telefon posvuda sa sobom, čak i po kući, ili se obrambeno ponaša kada tražite da ga koristite, to bi mogao biti znak da nije vjeran. Također biste trebali pogledati kako spuštaju telefon kad ga ne koriste. Ako ga okrenu s ekranom prema dolje, onda bi mogli nešto skrivati'.

Manje dijeljenja: Još jedna tipična osobina preljubnika je oštra promjena u njihovom uobičajenom ponašanju, što rezultira time da manje dijele i odlučuju provoditi manje vremena zajedno kao par. 'Ako osjećate da vas je vaš partner odjednom počeo izbjegavati i da više ne želi raditi stvari s vama, ili vam prestaje pričati o svom danu, onda je to još jedna crvena zastavica', upozorava, 'Partneri često izbjegavaju svoje supružnike ili im manje govore o svom danu, jer varanje može biti teško, nemoguće je zapamtiti sve laži i to je jednostavan način da ih uhvatite'.

Smanjeni ili pojačani seksualni nagon: Bond kaže da je uobičajena zabluda da će varalice imati manje seksa sa svojim partnerom, budući da bi povećani seksualni nagon mogao biti krivnja u pokušaju da prikriju svoje nedjelo. 'Možda ćete također otkriti da će vaš partner početi uvoditi nove stvari u vaš seksualni život kojih prije nije bilo', kaže on.

Obilje negativnosti: Biti nevjeran može rezultirati velikom količinom napetosti i stresa, što može dovesti do toga da se varalica obruši na svog partnera. 'Kako bi se riješili napetosti koju osjećaju iznutra, pokušat će sami sebe uvjeriti da ste vi problem i postat će kritični prema vama', upozorava, 'Možda taj dan niste prošetali psa, pospremili posuđe ili pročitali knjigu svojoj djeci prije spavanja... Mali problem poput ovog sada se može činiti kao velika stvar. Ako to doživite, to je znak da vas partner možda vara'.

