Priprema za blagdane: Riješite se suvišnih stvari i očistite svoj dom pred Božić!

Iako se generalno čišćenje kuće ili stana veže za proljeće (naravno, čistimo i češće, no nekako je prirodnije to činiti kada prozori mogu biti širom otvoreni, a sunce razotkriti svaku trunku prašine), Tracy McCubbin, stručnjakinja za čišćenje i organizaciju doma kaže da je upravo početak prosinca pravo vrijeme za generalku jer ulazimo u vrijeme u godini u kojem najviše kupujemo i dobivamo stvari - vrijeme darivanja, piše The Simplicity Habit.

"Ovo je i vrijeme kada smo vrlo ranjivi. Veze između stvari koje posjedujemo i ideja kako bi naši životi trebali izgledat nikada nam nisu 'više pred nosom', nego za vrijeme blagdana", objašnjava McCubbin.

"Nećemo se ni okrenuti, a već će biti 1. siječnja i mi ćemo biti 'predozirani' kupovinom, primanjem i davanjem poklona. I baš zato, ovo je najbolje vrijeme da očistimo svoj dom od viška stvari", dodaje stručnjakinja za organizaciju. Možda se i među stvarima koje nam više ne trebaju, nađe idealan poklon za nekoga. Uz ova tri koraka, "bezbolno" očistite svoj stan ili kuću, riješite se viška stvari i učinite da dom prodiše.

Budite iskreni prema sebi: Kada vas vaši bližnji pitaju što želite pod borom ove godine, nemojte ponovno tražiti neko kuhinjsko pomagalo za koje vjerujete da će od vas učiniti majstora u kuhinji ili nove bučice jer vam samo još one trebaju da počnete vježbati. Prestanite gledati u idealnu verziju sebe kada definirate svoje želje i zapitajte se što bi vas iskreno razveselilo i koristilo vam.

Pročešljajte dom: Je li vaš dom obiteljski muzej? Odnosno, imate li već godinama pa i desetljećima ukrase za bor koji nikada ne završe na njemu ili božićne tanjure/stolnjak koji nisu imali priliku ugledati svjetla blagdanskog stola? Ako je tako, poklonite ih nekome tko će ih koristiti. Puno je lakše riješiti se nepotrebnih blagdanskih stvari prije, no što počne blagdansko ludilo.

Kupovanje nije lijek: Blagdani znaju biti teški i osobe s emocionalnim problemima (a tko to nije) prazninu koju osjećaju pokušat će popuniti u trgovačkim centrima... No, puno je zdravije - i za psihu i za novčanik da se suočimo sa svojim razočaranjima, gubicima, slomljenim srcem, ljutnjom i frustracijama, nego da ih prikrivamo novom majicom, ukrasom za bor ili nečim trećim.

