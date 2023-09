Prema istraživanju, žene s tetovažama su otvorenije za isprobavanje novih stvari u seksu

Žene s obojenom kosom i tetovažama se ovih dana često osuđuju i prema njima se stvaraju razne predrasude i negativna mišljenja. Neki ljudi čak misle da su žene s pobojanom kosom i tetovažama opasne i toksične, što naravno nisu. No čini se da postoji i određen stereotip kod njihove seksualnosti, prenosi Metro..

Istraživanje provedeno na sveučilištu u Kanadi promatralo je koliko je točan stereotip da su žene s tetovažama više seksualno otvorene i nastrane te koji faktori bi mogli utjecati na tu otvorenost. No cilj istraživanja nije bio samo pokazati jesu li one otvorenije, nego i vjeruju li one da su svi ljudi jednaki te kako to utječe na njihovu seksualnu otvorenost.

Glavni stručnjaci u istraživanju otkrili su da žene s tetovažama više ulaze u neozbiljne seksualne odnose te da pokazuju veliku razinu egalitarizma, vjerovanja da su svi ljudi jednaki i prema njima se treba jednako ponašati. Također više vole uzbuđenje i adrenalin, stoga i za vrijeme seksa traže veliko uzbuđenje.

Ipak, stručnjaci kritično gledaju na ove rezultate, to jest vjerovanje da je žena s tetovažama više seksualno otvorena. Oni vjeruju da to ovisi o uvjerenjima i seksualnosti svake žene pojedinačno. Iako su osobe s tetovažama inače osobe koje vole uzbuđenje, svaka osoba ima vlastitu preferenciju za vrijeme seksa, bez obzira na izgled.

Žena tvrdi da je njezin partner jako obdaren i da im to radi probleme: 'Bojim se imati seks s njim!'