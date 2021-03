Pranje suđa aktivnost je koja pokreće mozak - baš poput križaljke i mozgalice

Dean i Ayesha Sherzai, neurolozi iz SAD-a nedavno su otkrili da pranje suđa pozitivno djeluje na mozak i kognitivne funkcije - poput rješavanja križaljke i mozgalice.



Kako prenosi MBG, rekli su da je razvijanje pažnje nužno za održavanje zdravlja mozga, a pranje suđa pomaže upravo u tome - da se potpuno fokusiramo. "Ako je pažnja narušena, narušeno je puno drugih stvari poput pamćenja i izvršavanja određenih zadataka. Važno ju je jačati koliko god možete dok ste mladi, a mozgalice, križaljke i zagonetke nisu jedine metode. Pomažu i neki svakodnevni zadatci koje radite, poput pranja posuđa", rekao je Sherzai.

Dok stojite u kuhinji i perete prljave tanjure, vilice i noževe, potpuno ste usredotočeni na to. Održavate oštrinu pažnje, a to je ključno za funkcioniranje mozga kako starite. Starenjem vaš fokus postaje sve više i više pogođen, a multitasking samo otežava zadržavanje oštrine, otkrili su liječnici.



Naravno, nije toliko riječ o načinu na koji perete posuđe i o samom činu pranja već o usredotočenosti na zadatak, a mnogi ljudi reći će da ih pranje posuđa također opušta i da ne razmišljaju ni o čemu drugom u tom trenutku.



"Slično je i s kuhanjem, pazite na svaki korak i samo ste koncentrirani na to. Ove aktivnosti su poput meditacije, ne mislite ni na što drugo. To je sjajan primjer održavanja fokusa i praćenja jedne stvari", rekla je Ayesha.

