Požalio se stručnjakinji: 'Supruga tvrdi da je prestara za seks i da ga ne očekujem u budućnosti'

- Čim je moja supruga napunila 50 godina rekla je da je prestara za seks. To je bilo prošle godine i od tada nismo intimni. Ona misli da je to normalno u našim godinama i da bih samo trebao prihvatiti celibat. Imam 53 godine i još uvijek imam zdrav libido. Nisam spreman zauvijek odustati od našeg seksualnog života - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Kada pokušava pričati o njihovom problemu, ona samo kaže da je on taj koji ima problem te da je opsjednut seksom. U braku su 25 godina i uvijek je mislio da će zajedno ostarjeti, ali sada razmišlja o rastavi. Iako zna da bi mu supruga bila shrvana da je ostavi, boji se da će ostatak života provesti nesretan.

- Oboje morate komunicirati. Ona mora shvatiti da ste na prijelomnoj točki i morate razumjeti zašto je odustala od seksa. Seks može postati bolan za žene u menopauzi, a neke izgube libido. Zamolite je da se javi liječniku - odgovorila mu je Deidre.

