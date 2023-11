Požalila se zbog grozne tetovaže: 'Preko cijelih leđa mi je, a uopće nije ono što sam tražila'

"Kad ti tetovaža uopće ne ispadne onakva kakvu si tražio, a ogromna je", napisala je jedna TikTok korisnica uz snimku na kojoj doslovno grca u suzama.

"Leptir izgleda kao da je upravo izašao iz nekog crtića, iz dječje bojanke!", rekla je videu koji je u par dana privukao 1,3 milijuna pregleda.

"Zapela sam s ovom je***** tetovažom do kraja života", kaže ona. “Ne izgleda uopće kao na slici koju sam mu odnijela, a ne znam što da radim jer je ogromna”, dodala je, no dok su je jedni iskreno žalili, drugi su djevojci prigovorili što nije tražila da joj se na leđima napravi šablona prije završne tinte.

“Ne razumijem kako itko uspije dobiti lošu tetovažu ako vam je u salonu prvo skiciraju i pitaju vas sviđa li vam se? Zašto im niste jednostavno rekli da vam to ne rade?", pitao je jedan korisnik, na što je autorica videa odgovorila da je umjetnikov crtež u salonu izgledao dobro, ali je krajnji rezultat bio potpuno drugačiji.

VEZANI ČLANCI:

“Razumijem te, moj kolibrić izgleda kao komarac... Jako loše", napisala je korisnica sa sličnim iskustvom iz tattoo salona. - Mnogima se to dogodi jer ponekad osoba koja tetovira ne prati potpuno šablonu, već si da 'umjetničke slobode - napisao je drugi korisnik. “Bože, to se meni dogodilo s morskim konjićem. Donijela sam svoju sliku ali je on svejedno učinio što je zamislio - komentirao je netko.

"Dvaput sam bila u tom istom salonu, kod iste osobe i pokazala mu fotografiju s Instagrama na kojoj je tetovaža cvijeća i leptira koji se penje uz desnu stranu leđa", dodala je. Ipak, kaže, on joj je u jednom trenutku rekao da ju mora malo 'poboljšati i činiti više svojom', a kako joj je tetovirao leđa, njegov je crtež vidjela tek kad je završio.

“Plakala sam cijelim putem kući”, požalila se djevojka. "To jednostavno nije ono što sam htjela", dodala je, priznajući i da je 'krivnja za lošu tetovažu djelomično njena, jer nije inzistirala da prvo vidi umjetnikovu skicu'. "Nije tako loše kao što sam mislila, ali kada nešto očekujete i dobijete nešto drugo, to vas pogodi", zaključila je, a prenosi NY Post.

'Moderna baka': Prekrivena je tetovažama i piercinzima, a u zube je ugradila i - dijamante