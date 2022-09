Pokupila psića nakon šišanja u salonu i nakon četiri mjeseca saznala da je uzela - pogrešnog

Možda vam se čini kako bi se situacija gdje u salonu za šišanje žena pokupi krivog psa i to sazna tek četiri mjeseca nakon, mogla dogoditi samo u filmu, no to je zapravo stvaran događaj. Naime, vlasnica je svog psa, križanca njemačkog ovčara i Newfoundland psa, odvela na šišanje prije ljetnih mjeseci i pokupila ga nakon toga kao što to i obično čini. No, prije nego što je uopće izašla iz salona, ženi je bilo sumnjivo ponašanje njezinog psa koje je bilo potpuno drugačije od onoga kakav je on inače bio, piše Mirror.

Ljudi putem interneta pokazali kako izgleda rad od kuće s ljubimcima:

Međutim, smatrala je da je to samo zato što je bio u stresnom okruženju sam, pa je mislila da će doći k sebi kada bude u svojoj kući. No, nakon nekog vremena i dalje je djelovalo kao da pas mentalno nije tu.

- Nakon četiri mjeseca brige o psu, moja majka dobila je neočekivani telefonski poziv od salona u kojem šišamo psa, a oni su joj objasnili kako je došlo do gadne zabune. Naime, četiri mjeseca brinuli smo se o psu kojega smo zvali Emma i koji je izgledao točno kao naš pas, ali to nije bila ona - objasnila je žena.

Zamolili su ih da odmah dođu u salon jer je došao drugi vlasnik s istim psom i također je tvrdio da se njegov pas otkako je bio na šišanju ponaša vrlo čudno i potpuno drugačije nego inače. Pas o kojemu su one brinule zvao se Bear i pripadao je jednom starijem paru. Ispostavilo se da su psi iz istog legla, pa zaista izgledaju potpuno isto.

- Iako je zamjena prošla dobro i sada je sve u redu, i dalje me brine kakve će biti dugoročne posljedice toga što je boravio potpunom u nepoznatom okruženju tako dugo - zaključila je vlasnica.

