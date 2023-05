Pijete li vodu s limunom? Zbog ovih osam razloga sigurno ćete početi!

Jednostavne promjene mogu imati veliki utjecaj na vaše blagostanje. Rečeno nam je da trebamo piti puno vode kako bismo ostali hidratizirani - da ne spominjemo milijun i jedan razlog zašto vaše tijelo treba vodu da bi funkcioniralo. Ali, obična voda nije uvijek primamljiva. Jedan od načina da svoju vodu učinite ukusnijom je da iscijedite malo limuna ili dodate nekoliko kriški limuna. Možda se čini jednostavno, ali limun vas može natjerati da češće posegnete za bocom vode. Osim toga, svježi limun ima nekoliko potencijalnih dodatnih prednosti za vaše zdravlje, prenosi Real Simple.

'Većina prijavljenih dobrobiti ispijanja vode s limunom ne odnosi se isključivo na vodu s limunom, već zapravo otkriva prehrambene i zdravstvene dobrobiti limuna”, kaže Kristen Carli, osnivačica Camelback Nutrition & Wellness, 'Miješanjem ova dva sastojka ne dolazi do neke čarobne transformacije, ali je prilično osvježavajuće!' Istina je - voda s limunom nije čarobni pripravak koji će riješiti sve vaše zdravstvene probleme, ali svakako ima neke prednosti koje vrijedi spomenuti.

1. Voda s limunom odličan je način da pijete dovoljno tekućine: Najočitija zdravstvena dobrobit vode s limunom je da je to pametan način da se natjerate da pijete vodu. Oko 60 posto vaše tjelesne težine sastoji se od vode, stoga ne čudi da je uključena u mnoge tjelesne funkcije, od kojih neke uključuju regulaciju vaše tjelesne temperature, zaštitu organa i prijenos hranjivih tvari u stanice. Bez dovoljno vode, riskirate dehidraciju, koja može imati ozbiljne nuspojave. 'Ako vam voda s limunom pomaže da pijete više vode, ja to podržavam', kaže Maggie Moon, dijetetičarka iz Los Angelesa i autorica knjige The Mind Diet, 'Mozak se uglavnom sastoji od vode, pa ga manjak vode teško pogađa, što rezultira blagim simptomima dehidracije poput umora, razdražljivosti i poteškoća s koncentracijom ili teškim poput zbunjenosti, nemogućnosti sastavljanja rečenica, nesvjestice, pa čak i smrti'.

2. Voda s limunom je dobar izvor antioksidansa: Ako s nečim povezujemo agrume, onda su to antioksidansi. Budući da limun ima visok udio antioksidansa, voda s limunom mogla bi biti ukusan način da iskoristite neke od prednosti prehrane bogate antioksidansima. Antioksidansi djeluju tako da sprječavaju oštećenje stanica, poznato i kao oksidativni stres. Ovo stanično oštećenje povezano je s raznim bolestima, ali antioksidansi se mogu suprotstaviti oksidativnom stresu i tako spriječiti bolest. 'Što više antioksidansa, to bolje', kaže Kristen, 'Stvarno ne možete unijeti previše antioksidansa u svoju prehranu, jer su oni obrnuto povezani s rizikom od razvoja kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2, bolesti srca i raka'.

3. Voda s limunom sadrži blagotvoran vitamin C: 'Voda s limunom osigurava vitamin C, a tijelo treba vitamin C svaki dan', kaže Maggie. Često se povezuje sa zdravljem imunološkog sustava, ali je također neophodan za zacjeljivanje rana, apsorpciju željeza i blokiranje oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, primjećuje National Library of Medicine.

4. Voda s limunom osigurava kalij: Vitamin C je značajan mikronutrijent koji se nalazi u limunu, ali nije jedini. Iako to nije nužno hrana s najvećim udjelom kalija koju možete konzumirati, limun definitivno daje nešto kalija, gotovo 32 mg po litri limunovog soka i gotovo 10 mg po žlici limunove korice. Kalij je esencijalni mineral i elektrolit s mnogim prednostima. Uglavnom je poznat po svojoj ulozi u funkcioniranju živaca i pomoći u regulaciji krvnog tlaka.

5. Voda s limunom sadrži limunsku kiselinu: Limunov sok također je poznat po svom sadržaju limunske kiseline, spoja koji se nalazi u agrumima i koji je povezan s mnogim zdravstvenim prednostima. Istraživanja su pokazala da konzumiranje limuna bogatog limunskom kiselinom može pomoći u poboljšanju krvnog tlaka. Također se povezuje s pomaganjem u sprječavanju bubrežnih kamenaca.

6. Voda s limunom može pomoći vašem tijelu da apsorbira više željeza: Kada ne unosite dovoljno željeza u prehrani, možete biti u opasnosti od nedostatka željeza ili anemije. Pogađa milijune ljudi diljem svijeta, a veća je vjerojatnost da će pogoditi žene i djecu nego muškarce. Neki ljudi prirodno imaju više poteškoća s apsorpcijom željeza, zbog čega Maggie preporučuje kombiniranje hrane bogate željezom s izvorima vitamina C, poput vode s limunom. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, vitamin C povećava apsorpciju željeza u hrani biljnog podrijetla.

7. Voda s limunom može usporiti starenje, iznutra i izvana: Dobro su poznate dobrobiti vitamina C za vašu kožu. U njezi kože, smatra se da vitamin C stimulira kolagen, brani oštećenje slobodnih radikala, potiče usporavanje starenja i hidratizira stanice kože. I pijenje vode s limunom može imati slične učinke. 'Osim što djeluje kao antioksidans u tijelu, vitamin C u soku od limuna mogao bi pomoći u stvaranju kolagena', kaže Carli, 'Proizvodnja kolagena prirodno opada kako starimo, što je razlog više da pomognete u prirodnoj proizvodnji kolagena u vašem tijelu tako što ćete svom tijelu dati puno vitamina C'. Održavanje hidratacije vodom s limunom moglo bi značiti duži život, ali i osigurati da te godine budu ugodnije uz dobro zdravlje.

8. Voda s limunom je zdravija alternativa slatkim napitcima: Ako pijete vodu s limunom, to znači da ne pijete nešto drugo. Voda čini nešto više od polovice bezalkoholnih pića koje konzumiraju odrasli u Sjedinjenim Državama, ali druga polovica uključuje zaslađena, voćna i dijetna pića, prema CDC-u. CDC također procjenjuje da 63 posto odraslih u SAD-u svakodnevno pije pića zaslađena šećerom. 'Najveći zagovornik uključivanja više vode s limunom u vašu prehranu je način da zamijenite gazirana pića ili druge napitke zaslađene šećerom u svojoj prehrani', kaže Carli, 'Dodavanje voća poput limuna u vodu izvrstan je izbor ako tražite ukusnu alternativu slatkim pićima'.

