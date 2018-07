Pet razloga zašto ovog ljeta trebate posjetiti Rab

Otok Rab pravi je biser na našoj predivnoj obali smješten u Kvarnerskom zaljevu, čiju su bezvremensku ljepotu davnih dana prepoznali i Rimljani nazvavši ga Felix Arba ili Sretni Rab. Poseban dragulj tog otoka svakako je grad Rab, idealna destinacija za sve ljubitelje autentičnog otočkog ugođaja. Donosimo razloge zašto ga morate posjetiti već ovoga ljeta, nakon čega ćete mu se poželiti vratiti svake godine!

Bajkovite plaže

Otok Rab je sa svojih 30 pješčanih plaža i mnogo malih slikovitih uvala zaista Otok sreće, što su turisti iz cijelog svijeta prepoznali prije gotovo 130 godina. Tradicija se nastavlja i danas, kada je Rab zahvaljujući kristalno čistom, toplom i plitkom moru idealna destinacija za sve. Rajska plaža, Matovica, Mel, Kandarola, Čifnata, Sahara i Ciganka samo su neke od bajkovitih plaža koje morate posjetiti. Na Rabu će tako svatko pronaći idealnu plažu za sebe: obiteljsku, skrivenu, nudističku, ali i onu namijenjenu ljubimcima. Nedavno je u Banjolu na plaži Artić otvorena svjetski poznata plaža za pse Monty's Dog Beach & Bar koja nudi specijaliziranu ponudu za vlasnike pasa i njihove ljubimce.

Rabska torta

Rapska torta zaštitni je znak Raba čiji recept koji potječe još iz 12. stoljeća u originalu čuvaju sestre benediktinke. Spoj badema, maraskina te kore od naranče i limuna, okusi su koji prožimaju svaki zalogaj tog ukusnog deserta bogate tradicije. Mjesto u kojem na divnoj maloj terasi možete isprobati komad ovog specijaliteta je Kuća rabske torte, smještena povijesnoj jezgri grada Rabu. Osim ukusnog deserta, Kuća rabske torte krije i muzej posvećen ovoj tradicionalnoj slastici u kojem se možete upoznati s njezinom dugom povijesti. Osim što je savršen desert, Rapska torta najoriginalniji je suvenir s Raba kojeg možete ponijeti sa sobom. U slast!

Prekrasne znamenitosti i parkovi

Rab je grad s poviješću duljom od 2 tisuće godina, opasan zidinama te nekadašnje rimsko naselje kojemu je car Oktavijan August dao status grada i proglasio municipijem 10. godina prije Krista. Prepoznatljivu vizuru staroga grada čine četiri zvonika, s kojima Rab nalikuje jedrenjaku s četiri jarbola: to su zvonici ex katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije, crkve sv. Ivana Evanđelista, crkve sv. Andrije i crkve sv. Justine.

Malo dalje, prema unutrašnjosti, nalazi se prekrasan park Komrčar s brojnim stazama koje vijugaju oko šumovitih brežuljaka i spuštaju sve do rapskih plaža. Zaštitniku Raba, sv. Kristoforu, pridaje se zasluga za spašavanje otoka od napadača, a njegova se lubanja čuva u relikvijaru ex katedrale. U Rabu možete posjetiti i veliku zbirku sakralne umjetnosti u franjevačkom samostanu sv. Bernardina s dvije crkve (Sv. Eufemija i Sv. Bernardin) u kojoj se nalaze slike, vrijedne stare knjige, dragocjena djela crkvene umjetnosti, etnografska i numizmatička zbirka i još mnogo toga te Crkvu Sv. Justine koja čuva bogati sakralni postav.

Kantuni

Kantuni su nova kulturna manifestacija na Rabu koja naprosto oduševljava. Oduvijek su kantuni bili mjesto sastajanja i druženja, tamo su se dogovarali susreti, rađale nove ljubavi i prijateljstva, događao svakodnevni gradski život... U skrivenim kutcima grada Raba Kantuni, kroz spoj glazbe, tradicionalnih specijalitete, osvježavajućih pića i odličnog vina te igre raznobojnih lampica, oživljavaju se rapski kantuni i stvara zaista magičan ugođaj. Od 3. do 7. kolovoza uputite se u grad Rab i uživajte u jedinstvenom ambijentu.

Rabska fjera