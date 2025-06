Pazite gdje ostavljate ručnike: Ovo mjesto u domu potiče širenje bakterija i plijesni

Ručnici su predmet koje koristimo svakodnevno, no rijetko razmišljamo o tome koliko se bakterija može nakupiti na njima. Toplina i vlaga koja ostaje u ručnicima nakon korištenja idealni su uvjeti za razmnožavanje mikroorganizama. Ako ručnike ne mijenjamo i ne sušimo pravilno, mogu postati leglo bakterija, što može dovesti do neugodnih mirisa, iritacija kože, pa čak i infekcija.

Održavanje njihove mekoće zna biti zahtjevno i često zahtijeva dodatnu pozornost. Važno je ne pretrpavati perilicu rublja da bi ručnici bili temeljito isprani, što pomaže spriječiti da postanu tvrdi i kruti. Čak se i soda bikarbona može koristiti za vraćanje njihove mekoće. No, postoji jedna stvar gora od tvrdog ručnika, a to je onaj s ustajalim, neugodnim mirisom.

Iako postoji nekoliko očitih razloga zbog kojih se to može dogoditi, postoji jedan jednostavna stvar koja može napraviti veliku razliku. Pravilno ispiranje ručnika i njihovo potpuno sušenje nakon pranja sprječava da neugodni mirisi ostanu, no postoji i jedna važna stvar koju trebate učiniti još prije samog pranja, piše Daily Express.

Kupaonice su prirodno vlažan dio kuće, a česti tuševi i kupke stvaraju okruženje idealno za rast plijesni. Loša ventilacija i kondenzacija također mogu dovesti do vlage. Iako to može ružno izgledati i dovesti do pojave plijesni na teško dostupnim mjestima u vašoj kupaonici, također može ozbiljno oštetiti vaše ručnike.

Vješanje ručnika da se suše u kupaonici može se činiti očitom stvari nakon tuširanja ili kupanja, ali zapravo bi ih moglo oštetiti jer vlažna i mokra okolina otežava njihovo sušenje. To zatim može uzrokovati probleme prilikom pranja, a jednostavno bacanje ručnika koji se nisu pravilno osušili u košaru za rublje moglo bi potaknuti rast bakterija i plijesni, objasnio je stručnjak za rublje Zachary Pozniak.

Iako se često savjetuje pranje ručnika odvojeno od ostalog rublja da bi se održala njihova mekoća, Pozniak je savjetovao da ručnike držite izvan košara za rublje dok ne budu spremni za pranje u perilici. Ako je moguće, operite ručnike odmah nakon nekoliko korištenja, a ako nisu spremni za pranje, ali ne možete ih odmah oprati, ostavite ih da se osuše na suhom mjestu prije nego ih stavite u košaru za rublje.