Pati od poremećaja zbog kojeg joj pretjerano rastu dlake: 'Kažu mi da sam majmun, čudovište...'

Kada je Samantha Allen imala samo osam godina, počela je brijati noge, a do 11. godine imala je dlake na licu, što je izazvalo oštre komentare vršnjaka i natjeralo je da shvati da nije poput ostalih djevojčica u školi.

Službeno joj je dijagnosticiran sindrom policističnih jajnika (PCOS) i hirzutizam (višak dlačica), zbog kojih je Samantha imala problema s viškom dlačica, pretilosti, aknama i poremećajem menstrualnog ciklusa.

Sam (28) iz New Yorka u SAD-u također je teško mršavjela, iako je uživala u sportu i aktivnom načinu života. U svom najtežem stanju, Sam je imala 125 kilograma, a njena težina na kraju ju je dovela u hitnu pomoć.

“Patila sam od simptoma PCOS-a i hirzutizma od vrlo mlade dobi. Noge sam počela brijati kad sam imala osam godina i imala sam dlačice na licu s 11. Maltretirali su me tijekom cijele osnovne i srednje škole, ljudi su me zvali Chewbacca, debela, majmun, muškarac. Nisam ni poznavala polovicu ljudi koji su me maltretirali”, ispričala je Sam za Metro.

Stvar je postala još gora kada je nakupila višak kilograma. Mnogi su joj stalno govorili kako bi trebala ići na dijetu, savjetovali kako da izgubi sav višak kilograma i koje lijekove da pije da ublaži simptome PCOS-a.

“Odlučila sam se za operaciju mršavljenja jer sam s 25 godina završila na hitnoj dok sam radila usred smjene. Osjećala sam se kao da ću se onesvijestiti i bila sam izuzetno slaba”, otkrila je.

Sam kaže da je pokazivala rane znakove zatajenja bubrega i da je počela imati prve simptome dijabetesa, opisujući to kao znak za promjenu.

“Morala sam odvagnuti činjenicu da nisam mogla sama smršaviti i popraviti svoje zdravlje koliko god se trudila”, objasnila je te dodala kako je 2019. imala barijatrijsku operaciju te od tada izgubila oko 45 kilograma.

No, njezin život nije tako svi! Unatoč činjenici da PCOS može otežati začeće, Sam sada čeka svoje prvo dijete.

“Čak i nakon začeća može biti vrlo teško nositi dijete do termina. Međutim, imala sam idiličnu trudnoću. U početku sam se konzultirala sa stručnjakom i postavila milijun pitanja, ali sada sam u fazi prije rođenja bez komplikacija i ne mogu biti sretnija”, ispričala je.

Svoju borbu s PCOS-om, Sam redovito dijeli na Instagramu, gdje je skupila brojne pratitelje i dobila veliku podršku. Nakon operacije, odlučila je čak dijeliti slike svog tijela i pokazati kako stvarno izgleda borba s ovim sindromom. Ipak, i na društvenim mrežama često se susreće s negativnim komentarima.

“Ljudi ostavljaju negativne komentare na moje slike ili ostavljaju emoji koji povraća kada vide slike mojih dlačica. Ne dopuštam da mi to smeta jer često dobivam privatne poruke od žena koje dijele vlastite priče o PCOS-u. Javile su mi se mnoge žene koje su tvrdile da sam hrabra i da moje slike i priča pomažu njima u njihovoj borbi”, zaključila je Sam.

