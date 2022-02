Partner vam je sebičan u krevetu? Stručnjakinja savjetuje što napraviti

Sretan i uravnotežen seksualni život uključuje i davanje i primanje, a kada ponestane te ravnoteže, to je vidljivo samo jednoj strani. Ako to postane norma, može dovesti do nezadovoljstva, ogorčenosti i problema sa samopoštovanjem. Kao rezultat toga, ključno je riješiti ovaj problem prije nego kasnije.

To je problem koji može pogoditi svakoga - bilo da ste s novim partnerom i primijetili ste neke sebične navike ili ste u dugotrajnoj vezi koja počinje bit malo jednostrana u spavaćoj sobi. Ako trebate neke smjernice, Metro je zamolio stručnjakinju da podijeli svoje savjete o tome što učiniti ako je vaš partner sebičan tijekom seksa.

Komunikacija je ključna

Seksologinja Ness Cooper kaže da ponekad mislimo da su naši partneri sebični u krevetu, ali to se zapravo može svoditi na nedostatak komunikacije.

“Ako slijedite rutinu u krevetu, vaš partner može iskreno misliti da tako uživate, a jedini način da promijenite stvari je da razgovarate o tome. Ako je to postala novija pojava ili ste to odjednom počeli primjećivati, važno je razgovarati s partnerom o tome”, savjetuje stručnjakinja.

“Nije dobro za vaše samopouzdanje ako je vaš partner sebičan u krevetu i ne morate to trpjeti. U dugotrajnoj vezi ljudi mogu početi uzimati jedni druge zdravo za gotovo. Dolazi do nesvjesnog klizanja u ugodnu lijenost. Stoga nježan podsjetnik da se intimnost radi o davanju i uzimanju može biti dovoljan za podizanje svijesti vašeg partnera”, zaključila je.

Ne govorite im da su sebični

Ipak, stručnjaci naglašavaju da će ton i formulacija ovog razgovora biti važni. Iako sebični partner u spavaćoj sobi može imati mnogo razloga za svoje postupke, vrijedno je napomenuti da kada to iznosite u razgovoru, možda želite izbjegavati riječ "sebičan" - jer može izazvati negativne reakcije.

“Ako pokušavate promijeniti navike u spavaćoj sobi, započnite razgovor s stvarima poput: ‘Razmišljao sam kako bi kasnije bilo zabavno probati drugu pozu?’ ili ‘Željela bih zajedno isprobati novu igračku u krevetu i pokazati ti kako to funkcionira.’ Također, izbjegavajte agresivne izraze poput 'ti' - jer ih to može učiniti obrambenim. Umjesto toga, korištenje izraza "ja" učinit će ih otvorenijima za ono što govorite”, objasnila je Ness.

Podučite ih

Možda postoje temeljni razlozi zašto se vaš partner u krevetu čini sebičnim. Nedostatak spolnog odgoja može ih navesti da misle da su dobri u krevetu, ali možda nisu poučeni o određenim stvarima, poput predigre. Neki ljudi također uče iz seksualnog iskustva i vjerojatno se vaša iskustva razlikuju od njihovih, pa ćete im možda morati pokazati nove stvari u kojima oboje možete uživati. Također, umjesto da im samo kažete da se ne osjećate zadovoljno, navedite neke konkretne primjere stvari koje vam se sviđaju ili želite da isprobaju.

Razmislite o drugim načinima rješavanja problema

Ness kaže da ako vam je teško razgovarati o seksu, upotrijebite druge načine da istražite nove načine zajedničkog uživanja u seksu. To može biti putem seksualnih igračaka, društvenih igara, knjiga ili internetskih izvora.

Pogledaj u prošlost

Osim stresa ili gubitka libida, trauma može biti još jedan razlog za to. Prošle veze, pa čak i traume mogu ući u spavaću sobu, a to može dovesti do neodlučnosti ili udaljavanja partnera kada se upusti u seks. Važno je ne vršiti pritisak na partnera ako ima negativnu seksualnu povijest koja može utjecati na aktualne stvari u spavaćoj sobi. Ako je to slučaj, traženje pomoći od terapeuta za seks i odnose može biti pozitivan korak koji će vam pomoći da naučite nove načine uživanja u seksu.

