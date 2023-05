Par zajedno izgubio oko 160 kilograma: ‘Liječnici su nam rekli da smo predebeli da zasnujemo obitelj!’

Kyrie i Carl Doran imali su veliku želju zasnovati obitelj, ali njihova težina ih je kočila - toliko da su im liječnici uopće odbili pomoći u liječenju. Naime, s obzirom na njihovih 285 kilograma, liječnici nisu htjeli par uopće uzeti u obzir za liječenje neplodnosti, piše Mirror.

Kyrie (29) kaže da je zbog zdravstvenih problema, uključujući sindrom policističnih jajnika (PCOS), endometriozu i slabu štitnjaču, došla na 127 kilograma. Prekretnica se dogodila kada su ona i Carl odlučili pokušati dobiti dijete. Ali nakon što su se borili da zatrudne, obratili su se liječnicima koji su ih zbog njihovih težina odbili.

Osim što su morali smršavjeti kako bi zasnovali obitelj, Kyrie i njezin sadašnji suprug Carl željeli su skinuti kilograme za dan vjenčanja. "Moja težina je bila problem za mene otkad znam za sebe, a proizašla je iz hormonalnih stanja koja su nastala kada sam dobila menstruaciju", rekla je Kyrie. “Moja hormonska neravnoteža značila je da mi je težina porasla preko noći. "Od zdravog aktivnog djeteta koje se bavilo nogometom i plesom, postala sam neaktivna i maltretirana zbog svoje veličine jer sam se gotovo preko noći udebljala. Najteža sam bila kada sam imala 127 kilograma i mrzila sam kako izgledam. Nedostajalo mi je samopouzdanja što je prodrlo i u moje veze. Bila sam nesretna. Nisam se htjela pogledati u ogledalo i uopće se nisam ponosila svojim izgledom. Iskreno sam bila zgađena samom sobom. Mrzim kako sam se osjećala tada i mrzim što sam dopustila nasilnicima da pobijede."

Kad su Kyrie i Carl započeli svoje liječenje neplodnosti, liječnici ih "nisu htjeli shvatiti ozbiljno" sve dok nisu dramatično izgubili kilograme. "Nisu me htjeli ni pogledati zbog moje veličine. Odlučila sam da je to to, i završila sam s borbom s kilažom", rekla je Kyrie. Uzevši stvari u svoje ruke, odlučila se rezervirati za operaciju smanjivanja želuca u Turskoj u svibnju 2021., što joj je pomoglo da izgubi 63 kilograma. Carlova težina popela se na 158 kilograma prije nego što je odlučio krenuti Kyrienim stopama i također se podvrgnuti operaciji mršavljenja.

"Carl se isprva bojao operacije, ali nakon što je vidio moje rezultate u prvih šest mjeseci, bio je spreman krenuti", rekla je Kyrie. "Vratili smo se u Tursku do istog kirurga koji mi je napravio operaciju, a Carl je otišao pod nož kako bi započeo promjenu načina života. "Također je imao operaciju smanjivanja želuca koja mu je pomogla da izgubi 60 kilograma. Također smo se trebali vjenčati i oboje smo htjeli biti manji za vjenčanje."

Kad je Kyrie iz Dublina u Irskoj prvi put isprobala svoju vjenčanicu, imala je vjenčanicu veličine 28 i nije joj odgovarala. "Mrzila sam kako izgledam, nisam imala samopouzdanja, a nisam se htjela ni pogledati u ogledalo. Morala sam naručiti svoju haljinu veličine 10 za vjenčanje. Dućan u kojem sam je kupila bio je butik za vjenčanice veće veličine i morali su je ponovno naručiti iz malene strane tvornice. Do vjenčanja sam izgledala kao potpuno druga osoba u potpuno drugačijoj haljini." Od operacije, Kyrie i Carl su najzdraviji što su ikad bili i skupa su izgubili oko 160 kilograma. Sada su liječnici Kyrie ozbiljno shvatili za liječenje neplodnosti.

"Carl i ja uvijek smo razgovarali o tome da imamo djecu. Imamo Carlovu kćer, moju pokćerku, i ona je naš svijet", rekla je. "Ona je u godinama kada traži brata ili sestru i samo moramo biti sigurni da će se to dogoditi. Nadamo se da će to biti u skoroj budućnosti. Imali smo tri spontana pobačaja i pokušavamo dobiti bebu, ali imamo poteškoća zbog moje medicinske dijagnoze. Otkako sam smršavjela, moji liječnici mi zapravo pokušavaju pomoći, a ne da me ignoriraju. Upravo smo započeli naše tretmane plodnosti, histeroskopiju i D&C, i upravo smo dobili zeleno svjetlo da počnemo ponovno pokušavati."

Kaže da je operacija mršavljenja totalno promijenila njihove živote i da je mogućnost kupovanja odjeće u trgovinama s manjim brojevima "još uvijek pomalo luda". "Voljela bih ukloniti opuštenu kožu na trbuhu jer nakon izgubljenih kilograma, visi nisko i smeta mi u određenoj odjeći", rekla je.

Međutim, kaže da ne vidi smisao dok ne rodi, jer će to samo poništiti svaki rad koji kirurg napravi da ispravi kožu. Par se svake godine vraća u Tursku i navrati u bolnicu da se zahvali timu što su im spasili živote. Imamo internu šalu između mene i Carla da se on toliko udebljao nakon moje operacije jer je dovršavao moje obroke koje ja nisam mogla pojesti", rekla je Kyrie. “Nekada smo naručivali toliko hrane, ali sada kada naručimo hranu za van, jedna porcija curryja i jedna riža dovoljni su nam oboje i za ručak i večeru."

