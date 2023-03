Par svoje mačke tretira kao djecu: 'Totalno smo ih razmazili, one su naši vlasnici, a ne obrnuto'

Hanna Whitmore (24) iz Redditcha, Velika Britanija, prije dvije godine je iz skloništa usvojila starijeg mačka Simbu (10), a ove mu se godine pridružio i mladi jednogodišnji Nimbus, no kako njen dečko Tommy nikada nije bio ljubitelj mačaka - a ona pak svoje nikad ne bi ostavila - brinulo ju je hoće li ikada moći zajedno živjeti.

Srećom, sudbina je, kaže, htjela da za vrijeme pandemije odu zajedno živjeti kod Hannine bake, gdje se Tommy zaljubio u bakinog starog mačka i shvatio da ipak može zamisliti suživot s tim maznim ljubimcima.

Ubrzo je par tako, skupa s macama, potražio zajednički smještaj, a od kad skupa žive, priznaju, jako su razmazili Simbu i Nimbusa koje tretiraju kao djecu.

- Mace imaju svoju spavaću sobu s krevetom na kat, a nedavno sam samo za manje preuređenje potrošila 350 eura - priča Hanna koja za svoje ljubimce svaki mjesec izdvaja i nekoliko stotina eura.

Sobu im je tako, uz bračni krevet na kojem spavaju, opremila i krevetima za mace na kojima se samo preko dana izležavaju, grebalicama i mnoštvom igračaka, a mačju posteljinu, kaže, mijenja barem jednom tjedno.

- Svaki tjedan dobivaju nove podloge za grebanje, a svaki mjesec igračke kojih imaju bezbroj. Isto tako, za rođendane im radim torte, a od nas dobiju i darove za Božić i Uskrs - kaže ona.

Kad god ide u kupovinu, dodaje, kupi nešto i za mace, bilo da je riječ samo o poslastici ili pak novoj zdjelici, a ne štedi ni na hrani.

- Simba je na specijalnoj dijeti pa mu je hrana dosta skupa, a Nimbusu dajem isključivo hranu za britanske kratkodlake mačke - kaže Hanna.

A ako ona i Tommy jednom odluče preseliti u veću kuću i zasnovati obitelj, soba za Simbu i Nimbusa, dodaje, mora biti barem duplo veća od dječje.

- Ne bih nikad zbog maca ostavila Tommyja, no on zna da su mi one na prvom mjestu, to je jednostavno tako... - priznala je djevojka za Daily Mail.

