Ovo su najskuplji pokloni na svijetu! Među njima je i automobil koji je dizajnirao James Bond

Probudite James Bonda u sebI u ovim Aston Martin DBS Superleggerom koji je dizajnirao upravo 007 - Daniel Craig. Dolazi s platinastim satom Omega Seamaster Diver i ulaznicama za svjetsku premijeru filma "No Time To Die". Cijena ovog paketa iznosi $700,007 što je gotovo 5 milijuna kuna.

Foto: New York Post

Priča o igračkama

Odsjedanje u njujorškom hotelu Conrad san je svakog djeteta: plišane igračke u svim veličinama, vlakići, Mercedes - Benz obučen u Swarovski kristale.Jedna noć iznosi 3000$, a kada to preračunamo u kune cijena je 20,763.

Foto: New York Post



Dan darova

Meghan Markle obožavateljica je ovog dizajnera nakita, Harrya Winstona, koji je dizajnirao kutijice inspirirane bajkama "Alisa u zemlji čudesa" i "Tajni vrt", a sadrže 17 komada nakita i šansu za posjetiti izvornu kuću brenda. Cijena ogrlice na upit.



Foto: New York Post

Vino je uvijek dobra ideja

Fanovi Bourdeauxa i Caberneta zapišite u kalendar - Christie organizira zadnju rasprodaju ove godine s nevjerojatnom ponudom sve od 1960. pa do 2016. godine. Cijene se kreću od 2 pa do 18 tisuća dolara odnosno od skoro 14 pa do 125 tisuća kuna.

Foto: New York Post

Blistava budućnost

Ne možete se ne osjećati glamurozno i kao da ćete osvojiti svijet u budućnosti dok na glavi imate naočale od 14 karatnog zlata i dijamanata. Pogled kroz ove naočale stajat će 16 000$ ili 110.763 kuna.

Foto: New York Post

Harry ponovno oduševljava

Njujorška kolekcija Harrya Winstona je ljubavno pismo Velikoj jabuci, uključuje predstavljanje sa 373 karata safira, 20 karata dijamanta i oblikom koji budi Rockefeller Center Plazu. Za ovu kutiju nakita potrebno je izdvojiti 294,900 dolara, što je malo više od 2 milijuna kuna.

Foto: New York Post

Telefonska zabava

U svijetu novih tehnologija prisjetite se onih prastarih telefona s žicom - ali neka budu pozlaćeni. Cijena ovog retro telefona također je na upit.

Foto: New York Post

Cipele su uvijek dobar odabir

Posljednja kolekcija gospodina Louboutina nazvana "LouBhoutan kapsula" uključuje drvenu platformu napravljenu u suradnji sa studentima nacionalnog instituta Zorig Chusum. Naravno da su ove cipele oduševile mnoge - Christian jednostavno ne zna pogriješiti. Znamo da su Louboutonove cijene vrtoglave, a za ove cipele treba izdvojiti 9900$, točnije 68.517 kuna.

Foto: New York Post