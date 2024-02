Ovo je vaš idealan seksualni partner na temelju vašeg horoskopskog znaka

Mnogi sanjare o nekim krajnje privremenim (ali zauvijek nezaboravnim) seksualnim susretima. Zato je ovo vodič koji vam otkriva tko je vaš idealni seksualni partner na temelju vašeg horoskopskog znaka. Realno, nikada ne biste trebali odbaciti nekoga kao potencijalnog partnera na temelju njegove astrološke karte. Ljudi su komplicirani, sunčevi znakovi ne govore cijelu priču, a odbacivanje nekoga samo zbog datuma rođenja je loša praksa, piše Yahoo. Ali u hipotetskom smislu, generalizacije zodijaka su zabavne!

Još je zabavnije zamisliti s kojim bismo znakovima mogli imati najviše seksualne kemije, bez obzira želimo li ili ne s njima ući u trajniju vezu. Kad je riječ o erotskoj privlačnosti, osobine koje bi inače mogli odbaciti kod stalnog partnera mogu se pokazati izrazito privlačnima. Zato je ovaj članak usredotočen na parove koji se sukobljavaju. Na papiru, ove kombinacije čine dugoročnu katastrofu, ali kao jednokratna veza? Tada su savršene!

Evo kako će ovo funkcionirati: uparit ćemo šest 'zabranjenih' parova koji vjerojatno ne bi trebali izlaziti, ali bi svakako trebali razmisliti o tome da neko vrijeme provedu sami zajedno u zamračenoj sobi. Budite otvorenog uma dok čitate ili možda samo malo proširite svoju maštu.

Djevica i Ovan: Djevica mora u svakom trenutku zadržati kontrolu nad svime oko sebe. Ovan mrzi da mu se govori što da radi. Suradnja između njih dvoje mogla bi eruptirati u vulkanskoj kataklizmi energije zemlje i vatre. To nije baš zabavno ako trebate razgovarati o računima za režije, ali svakako može biti spektakularno u spavaćoj sobi.

Ovnovi su vrlo kompetitivni; žive kako bi premašili očekivanja. Djevice su vječiti perfekcionisti; nikad nisu impresionirani. Djevice neće priznati da su oduševljeni Ovnom, čak i kad se vrućina pojača. Također, Ovan, koji uživa u izazovima, neće prestati eskalirati napetost. Djevica i Ovan su klasična situacija od neprijatelja prema ljubavnicima. Trenutna mržnja ustupa mjesto strastvenoj čežnji. Kad se konačno vrate natrag u društvo nakon što su dovršili sve što su namjeravali u tajnosti, oboje odbijaju to priznati ili uspostaviti kontakt očima jedno s drugim u javnosti.

Čak i da nisu bili previše tvrdoglavi da zapravo pokušaju izlaziti, veza između Djevice i Ovna vjerojatno bi bila osuđena na propast. Jednostavno bi se svađali, bludničili, a zatim pokušavali zaboraviti jedno drugo iznova i iznova. Mogli bi ponoviti obrazac jednom ili sedam puta, samo kako bi bili sigurni da se još uvijek mrze, ali nikada nećete iznuditi priznanje ni od jednog od njih.

Blizanci i Škorpion: Zajedno, oni su noćna mora. Ovaj je dvojac u osnovi sposoban međusobno se povezati samo putem fizičkog dodira. Svaki drugi pokušaj komunikacije između ovih znakova pretvara se u ledeni vrtlog zbunjenosti. Blizanci traže novost, distrakciju, prolazan trenutak nezaboravne zabave. Škorpion želi isisati Škorpionovu dušu i sakriti je u njihovu prazninu osvajanja. Blizančevo veselo odbijanje da preda ključeve svoje svijesti zavodi Škorpiona, ali Škorpionovi napori samo očaravaju Blizance.

Obje polovice ovog para notorno su odvažne. Ostavljeni sami u sobi - smislit će kako se dobro zabaviti! To je samo prvi korak. Seks je samo mali dio prave erotske veze Blizanaca i Škorpiona. Ono što se događa pojedinačno u njihovim vlastitim umovima važna je komponenta njihove kemije. Škorpion nastavlja sumnjati u daljnje dubine koje nikada nisu otkrili u Blizancima, što ih izluđuje. Blizanci bi stvarno voljeli izlaziti sa Škorpionom, ali nažalost ovo nije obostrano.

Škorpion bi umro prije nego što bi bio uhvaćen u jurnjavi za Blizancem, pa umjesto toga potajno gaje fantazije o ponovnom susretu s Blizancima i na neki način to ih čini slično opsjednutima. Škorpionu treba vječnost da se odrekne svoje fiksacije na Blizance. Blizanci nastavljaju žaliti zbog svoje nevjerojatne noći sa Škorpionom, ali samo kad im kroz um proleti sjećanje na susret.

Bik i Vodenjak: Bik i Vodenjak naizgled nemaju mnogo toga zajedničkog. Biku mora im biti udobno i vole ostati kod kuće. Vodenjaci veći dio svog vremena provode lutajući svemirom, jedva svjesni svoje okoline. Bik cijeni sigurnost, dok se Vodenjak boji stagnacije. Njih dvoje nisu osobito kompatibilni u svojim prioritetima.

Ali, posljednjih nekoliko godina, Bik i Vodenjak dijele jedinstvenu privrženost. Od svibnja 2018. do travnja 2026., planet vladar znaka Vodenjaka, Uran, provodi djelić svoje 84-godišnje orbite putujući kroz Bika. Tijekom ovog prozora, dok je Vodenjakov planet zaštitnik Bika, dva različita znaka imaju rijetku priliku da repliciraju sličnu dinamiku jedan s drugim.

Seksualna avantura Vodenjaka i Bika je neobično međudimenzionalno iskustvo. To je kratka ljubavna priča između svemirskog vanzemaljca koji se srušio na Zemlju i gostoljubivog farmera koji ga štiti od otkrivanja zlokobnih ljudskih vlasti. Oni se ne mogu razumjeti kroz tipične metode komunikacije, ali njihova neizgovorena veza nadilazi logiku, ispreplićući moždane vijuge i tjelesne osjete u jedinstveno veličanstveno iskustvo. Bik osigurava Vodenjaku sigurnost, ljepotu i hranu. Vodenjak donosi čudesan novi pogled na svemir u Bikov dom, nudeći avanturu bez potrebe da Bik zapravo izađe van.

Možda se nakon toga više nikada neće vidjeti, ali i Bik i Vodenjak ostat će zauvijek promijenjeni vremenom koje su proveli jedno s drugim. Ni jedno ni drugo vjerojatno neće reći nikome za aferu. Tko bi drugi uopće mogao shvatiti ono što se dogodilo?

Lav i Vaga: Nevjerojatno prekrasan, estetski potencijal ovog para je zadivljujući. To je na neki način njihov problem kao dugoročna perspektiva. Dvije superzvijezde koje upiju sav kisik u prostoriji naposljetku jedna drugoj uskrate gorivo koje im je potrebno da nastave sjajiti. Vage bi mogle pokušati prigušiti njihov sjaj kako bi nametnule ravnotežu, ali ne mogu zauvijek ugasiti svoj prirodni sjaj, a njihov puni sjaj sigurno će zasjeniti Lavovo svjetlo. U slučaju da sve ove metafore nisu dovoljno jasne, ovaj meč je vrlo zapaljiv!

Ali, uzbuđenje uzajamno destruktivne opasnosti samo čini ovaj par neodoljivijim. Afera između njih dvoje odvija se poput scene seksa iz prestižne drame. Neugodno osvjetljenje je nemoguće, čak ni ispod fluorescentnih žarulja. Prijelazi između položaja toliko su glatki da se čine koreografiranima, a usporeni snimak se uključuje u pravom trenutku. Oba partnera imaju izvrstan ukus, a svaki glazbeni zapis koji odaberu kao pratnju sigurno će biti vrijedan nagrade.

Poznato je da Lav i Vaga održavaju svijest o vlastitoj reputaciji i ni jedno ni drugo ne bi dopustili ljubavniku da napusti njihovu prisutnost nezadovoljan. U međusobnom društvu oboje će se osjećati posebno željnim impresioniranja, što će dovesti do izvrsnih rezultata. Zajedno, Vaga i Lav su seksualno legendarni. Ali onda, kada završe, Lav i Vaga se brzo povuku prije nego što jedno drugome počnu ići na živce. To se može dogoditi brzo, tako da bi oboje trebali biti spremni uskočiti natrag u svoju odjeću i brzo odjuriti.

Rak i Ribe: U vezi Raka i Ribe nema čvrstine. Ovdje nema ničega osim ogromnih, beskrajnih oceana osjećaja. Ovo je partnerstvo uglavnom neizvodljivo u nesentimentalnom svijetu. Ako jedan partner zatekne drugoga lošeg raspoloženja, nijedan od njih nikada neće moći zaustaviti lančanu reakciju tuge koja rezultira. Ali, to funkcionira ako ova dva traže privremenu vezu.

'Jedna noć' Raka i Riba traje najmanje tjedan dana. Oba ova znaka stvarno se zadube u bilo što - ili u bilo koga - što rade. Vrijeme prestaje postojati dok se njihova fascinacija potpuno, konačno ne zadovolji. Ako vaš prijatelj Rak ode kući s Ribom ili obrnuto, vjerojatno biste mu trebali dati najmanje mjesec dana da se oporavi i nastavi kontakt prije nego što prijavite nestanak. I, ne bojte se za njihovu fizičku sigurnost! Emocionalno blagostanje je druga stvar. Ni Rak ni Ribe neće netaknuti izaći iz ove afere.

Jarac i Strijelac: Jarac zavidi Strijelcu na bezbrižnoj napuštenosti, iako oni to osobno nikad ne bi željeli oponašati. Strijelac smatra Jarca nevjerojatno primamljivim, poput zaključanih vrata na kojima piše 'ZABRANJEN PRILAZ'. Nijedna od ovih osoba zapravo ne želi promijeniti drugu. Ali, njihov odnos mogao bi dovesti do nezaboravne avanture.

Ako Strijelac skupi dovoljno šarma da nagovori Jarca na nekoliko sati neozbiljnosti, žar njihovog susreta ne može se pravilno sažeti u jedan odlomak. Nije da će itko od nas ostalih ikada čuti za to. Jarac je uvijek diskretan, što se podrazumijeva, a Strijelac nikad nikome ništa ne govori jer im to ni ne pada na pamet. Ova kombinacija jedno drugo gura do apsolutnog ruba ljutnje i upravo su zato savršeni za jednokratno uživanje u intimnosti.