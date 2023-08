Ovo je sedam najčešćih seksualnih fantazija: Je li i vaša među njima?

Svatko ima seksualnu fantaziju – određenu vrstu seksa ili određeno mjesto ili položaj koji vas uzbuđuje kad god mislite o tome. Za većinu je ipak omiljena fantazija strogo čuvana tajna koju skrivaju od svih. Zabrinutost da bi ispali čudni može biti prevelika, a osude društva zbog seksualnosti mnogi ne žele iskusiti, piše Healthline.

Doktor Justin Lehmiller za svoju knjigu ”What you want from me”, proveo je istraživanje o omiljenim seksualnim fantazijama, podijelio je i sedam najučestalijih.

Grupni seks: Ova popularna fantazija uključuje sve od trojca do orgija. Zašto je tako česta ta fantazija? Bliskost partneru ne znači da ste imuni na problem monogamije koja može dovesti do dosade, a grupni seks je nešto što bi svakome začinilo seksualni život.

Grubi seks: Bilo da gledate 50 nijansi sive ili otvarate BDSM filmove, niste jedini. Milijuni ljudi diljem planete zadivljeni su grubim seksom i BDSM-om. U takvim fantazijama iskačemo iz svojih svakodnevnih okvira i životnih uloga te igramo ulogu koja od nas traži drukčiju svijest.

Avanturistički seks: Seks na plaži, analni seks ili donošenje hrane u spavaću sobu drugi su primjeri fantazija koje bude uzbuđenje. Ako je to vaša omiljena fantazija, to bi mogao biti znak i da tražite odmor od rutinskog seksualnog života. 4. Fetiši i tabui Ovo je čista psihologija, a dolazi od toga da je zabranjeno voće najslađe.

Fetiši i tabui: Ovo je čista psihologija, a dolazi od toga da je zabranjeno voće najslađe. – Ako kažete ljudima da ne čine nešto, bez obzira na to što je, to će učiniti, bilo da je riječ o seksualnim ili neseksualnim stvarima.

Poligamija: Ovo se ne odnosi samo na seksualni dio odnosa već i na emocionalni dio – kaže Lehmiller i dodaje da poligamija privlači mnoge jer ljudi teško pronalaze sve ono što žele u samo jednom partneru.

Strastveni, romantični seks: Večere sa svijećama, intimnost duše i tijela i partner koji vas duboko želi – povezanost s drugim bićem je ljudska potreba. Imajući partnera koji je strastven prema vama odlična je potvrda da smo željeni. Ako ste se uhvatili kako maštate o strasti, moguće je da vam je nedostaje u stvarnom životu.

Homoseksualni seks: Fantazije koje uključuju nekog istog spola vrlo su zbunjujuće. Ako ih imate, nemojte brinuti jer je to česta pojava. Bez obzira na vaš spol, ovakva fantazija je zapravo sve ono što fantazija i jest – tabuizirana, u nekim dijelovima svijeta opasna i zabranjena i potpuno drukčija od onoga ”što biste trebali raditi”.

