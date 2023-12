Ovo je jedini način na koji biste trebali čistiti posuđe od lijevanog željeza, tvrde stručnjaci

Lodge je najpoznatiji američki proizvođač posuđa od lijevanog željeza i postoji od 1896. Tvrtka svaki tjedan isporuči proizvode od željeza u vrijednosti milijun eura, a sada su podijelili svoje savjete za čišćenje tih proizvoda. 'Posuđe od lijevanog željeza perite ručno. Možete koristiti malu količinu sapuna. Ako je potrebno, upotrijebite strugač za posuđe. Za tvrdokorne mrlje prokuhajte s malo vode 3-5 minuta, a zatim upotrijebite strugač nakon što se posuda ohladi', rekli su za Simply Recipes.

Često nije potrebno prati lijevano željezo sapunicom. Ako ste pekli palačinke, jednostavno brisanje papirnatim ručnikom može biti sve što vam treba. Za masnu hranu, sapunica je vaš prijatelj. Za tvrdokorne mrlje, potapanje tave u toplu vodu i ribanje četkom obaviti će posao u trenu. Izbjegavajte metalne čekinje ili materijale koji mogu ukloniti zaštitni sloj tave.

Stare metode čišćenja uključuju ribanje tave solju ili kukuruznim brašnom. Oba ova abraziva su sigurna i pristupačna. Također, uvijek osušite lijevano željezo prije skladištenja. Ne spremajte svoje lijevano željezo dok je još mokro jer željezo + voda = hrđa.

Kako sušite tavu? Zvuči očito, ali s ručnikom (platnenim ili papirnatim). Možete je pustiti da se osuši na zraku, ali to može dovesti do razvoja malih mrlja hrđe ako je cirkulacija zraka slaba. Neki ljudi vole sušiti svoje tave na štednjaku na srednjoj vatri oko pola minute. Ovo funkcionira, ali cijelo vrijeme morate nadzirati tavu. I, nikada ne perite posuđe od lijevanog željeza u perilici jer će to dovesti do hrđe i oštećenja.

