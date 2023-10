Ovih 5 životnih navika ubija vaš seksualni život: Evo kako ga ponovno začiniti

Osjećate se loše zbog svog seksualnog života? Evo kako bi stvari mogle ponovno ići na bolje. Profesor Geoff Hackett, medicinski savjetnik za mušku telezdravstvenu tvrtku Hims, podijelio je pet životnih izbora koji bi mogli uzrokovati erektilnu disfunkciju. Erektilna disfunkcija – nemogućnost razvijanja ili održavanja erekcije – pogađa 40% muškaraca do 40. godine i 70% muškaraca sa 70 godina. Više od 50% muškaraca će patiti od neke vrste erektilne disfunkcije, prenosi New York Post. To se događa zbog stvari kao što su zdravlje i starenje, ali može biti pogoršano sljedećim:

Masna hrana: Konzumiranje masne hrane poput zasićenih životinjskih masti, transmasti i kolesterola moglo bi vas spriječiti da budete spremni za seks. Masna prehrana može dovesti do ateroskleroze u srcu, što je kada masnoća začepi stijenke arterija i čini vaše arterije suženima. U najgorem slučaju, to bi moglo dovesti do srčanog i moždanog udara. Erektilna disfunkcija zapravo može biti jedan od prvih znakova stanja.

'Erektilna disfunkcija može biti važan rani znak upozorenja da su zahvaćene manje arterije penisa i da će biti zahvaćene veće arterije osim ako se ne riješe medicinski problemi. U velikoj studiji iz Italije, dvije godine intenzivne prehrane i intervencije u načinu života dovele su do samo umjerenog smanjenja erektilne disfunkcije', rekao je Hackett.

Konzumiranje šećera: Prehrana puna slatkiša povećava razinu šećera u krvi, što tjera gušteraču da proizvodi inzulin kako bi ga vratio na niži nivo. 'Što više šećera jedete, to se ovaj ciklus češće događa i veća je vjerojatnost da će utjecati na vaše seksualno zdravlje"' rekao je Hackett. Također je objasnio da erektilna disfunkcija može biti simptom dijabetesa. 'Rana medicinska intervencija može biti korisna', rekao je Hackett.

Droga i alkohol: Dok tvari poput alkohola smanjuju inhibiciju, one također mogu povisiti krvni tlak i kolesterol te smanjiti testosteron, a sve to može utjecati na seksualnu izvedbu. 'To dovodi do erektilne disfunkcije, niske seksualne želje i odgođenog ili odsutnog orgazma', rekao je Hackett. Dodao je da određeni anabolički steroidi i suplementi za atletsku izvedbu i antidepresivi također mogu utjecati na želju i odgoditi ejakulaciju.

Pušenje: Postoji još jedan razlog da prestanete zagađivati ​​svoja pluća. Nikotin u cigaretama je vazokonstriktor - što znači da sužava protok krvi u arterijama. 'Male krvne žile penisa posebno su ranjive i pušači imaju 1,5 do dva puta veći rizik od erektilne disfunkcije', objasnio je Hackett. Rekao je da se zdravstvene tegobe od pušenja mogu dogoditi u roku od nekoliko tjedana, ali povećanje seksualne sposobnosti može potrajati šest mjeseci.

Stres: Stres može utjecati na vaše hormone i smanjiti libido, objasnio je Hackett. 'Stres je povezan s povećanom razinom adrenalina koji uzrokuje poteškoće u održavanju erekcije, a također utječe na proizvodnju spolnih hormona, posebice testosterona, koji mogu smanjiti libido', rekao je. Osim adrenalina, na proizvodnju testosterona utječe i hormon stresa kortizol.

Hackett je rekao da određene promjene životnog stila mogu utjecati na erektilnu disfunkciju, ali ako je doživljavate, možda biste trebali otići na pregled radi zdravstvenih problema. Što se tiče načina da se poboljša vrijeme provedeno pod plahtama, Hackett je rekao da jedenje zdrave hrane, izvođenje vježbi disanja, uključivanje meditacije ili podvrgavanje seksualnoj terapiji mogu biti od pomoći.

Međutim, poboljšanje stvari u spavaćoj sobi nadilazi zdravlje. Oni koji žele začiniti stvari možda bi trebali isprobati zajedničko masturbiranje s romantičnim partnerom, tvrde istraživači sa Sveučilišta Southampton u Velikoj Britaniji. Novo istraživanje objavljeno u International Journal of Impotence Research sugerira da bi radio valovi također mogli pokrenuti stvari.