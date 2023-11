Ovih 10 prirodnih lijekova liječnici preporučuju u borbi s prehladom i gripom

Počela je sezona prehlade i gripe te su brojni zdravstveni stručnjaci podijelili svoje savjete o prirodnim lijekovima koje treba uzeti u obzir kada osoba oboli od jedne od ovih bolesti. Kao i uvijek, mudro je provjeriti sa svojim liječnikom ili pružateljem zdravstvenih usluga ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa svojim zdravljem ili simptomima koje možda imate, jer je svačija situacija drugačija, prenosi New York Post.

1. Vitamin C: Oni koji osjećaju da im pada energija, mogli bi uzeti vitaminske dodatke, osobito vitamin C i vitamin D3, predlažu stručnjaci. Vitamin C nalazi se u agrumima, a dostupan je i u obliku suplemenata, rekao je dr. Naval Parikh, šef medicine u Broward Health North, centru za traumu razine 2. 'Bolesna osoba trebala bi uzimati najmanje 1000 mg vitamina C dnevno', rekao je.

Vitamin C sadrži antioksidanse koji 'štite naše stanice od štetnih tvari koje se nazivaju slobodni radikali', rekla je dr. Summer Kerley, potpredsjednica odjela za kliničke operacije u Rite Aidu sa sjedištem u Sjevernoj Karolini.

Ipak, pripazite na količine koje se uzimaju. 'Ozbiljne nuspojave od previše vitamina C vrlo su rijetke, jer tijelo ne može pohraniti vitamin', navodi se na web stranici Mount Sinai Health Network sustava u New Yorku, 'Međutim, ne preporučuju se količine veće od 2000 mg/dan. Ovako visoke doze mogu dovesti do želučanih tegoba i proljeva, a rijetko i do bubrežnih kamenaca. Također, velike doze suplementacije vitaminom C se ne preporučuju tijekom trudnoće'.

2. Vitamin D3: Dr. Kerley također je preporučila vitamin D3. 'Služi kao velika doza dnevnog sunca, a poznato je da pomaže imunološkom sustavu u borbi protiv virusa', rekla je. Previše ga se također može pokazati štetnim. 'Glavna posljedica toksičnosti vitamina D je nakupljanje kalcija u krvi (hiperkalcemija), što može uzrokovati mučninu i povraćanje, slabost i učestalo mokrenje', prema klinici Mayo, 'Toksičnost vitamina D može napredovati do bolova u kostima i problema s bubrezima, kao što je stvaranje kalcijevih kamenaca'.

3. Cink: Esencijalni mineral, cink je još jedan prirodni lijek koji se pokazao uspješnim u liječenju simptoma prehlade. 'Cink je važan za funkciju imunoloških stanica, što podržava obranu tijela od infekcija', rekla je Kerley, 'Dodatak cinka može pomoći u održavanju zdravog imunološkog sustava'.

'Uzmite dodatke cinka unutar prva tri dana od pojave simptoma', rekao je Parikh. Međutim, svakako pažljivo slijedite upute. Pretjerana uporaba sprejeva s cinkom 'povezana je s trajnim gubitkom mirisa', rekao je dr. Benjamin Jack, liječnik hitne pomoći.

4. Med: 'Utvrđeno je da je med učinkovit u smanjenju kašlja i kod odraslih i kod djece', rekao je Jack. Naglasio je da je važno upamtiti da se med ne smije davati dojenčadi mlađoj od godinu dana - jer bi mogao uzrokovati botulizam dojenčadi.

5. Bazga: Bazga, ljekovita biljka, godinama se koristi za liječenje simptoma prehlade i gripe, kao i za jačanje imunološkog sustava. 'Bogata antioksidansima, bazga može podržati imunološku funkciju i smanjiti simptome infekcija gornjih dišnih puteva', rekla je Kerley.

6. Pileća juha: Studija Medicinskog centra Sveučilišta u Nebraski (UNMC) iz 1990-ih otkrila je da je pileća juha zapravo učinkovit tretman za prehladu. Recenzirana studija prvi put je objavljena 1993. — i ponovno 2000. godine. Dr. Stephen Rennard, testirao je u laboratoriju recept za pileću juhu bake svoje supruge - i otkrio da postoje sastojci u uobičajenim namirnicama koji mogu imati protuupalno djelovanje.

Parikh je također govorio o vegetarijanskom lijeku za prehladu koji mu je davan kao dijete kad je bio bolestan. 'Stari prirodni indijski lijek koji se daje djeci napravljen je od tople vode, soli, kurkume i gheeja', rekao je. Ghee je pročišćeni maslac. 'Majka mi je to dala kao djetetu i još uvijek ga koristim kada imam simptome slične prehladi ili gripi', dodao je, 'Pomaže u ublažavanju začepljenosti u prsima, umiruje bolno grlo i ublažava kašalj'.

7. Sprejevi za nos: 'Sprejevi za nos s fiziološkom otopinom sigurno su i jednostavno rješenje za rješavanje začepljenja', rekao je Jack, 'Oni su učinkoviti i obično nemaju nuspojave povezane s medicinskim sprejevima'.

8. Vrući tuš: 'Tuš s vrućom parom može učiniti čuda za ublažavanje začepljenosti i učiniti prehladu ili gripu mnogo lakšom', rekao je Parikh.

9. Zdrava prehrana: 'Najbolji način da ojačate svoj imunološki sustav je jesti dobro uravnoteženu prehranu bogatu hranjivim tvarima prije nego se razbolite', rekla je Kerley, 'To bi trebalo uključivati ​​puno hrane s vitaminom C, poput brokule, naranče ili dinje. Voće i povrće bogato antioksidansima, šareno voće i povrće, poput bobičastog voća, mrkve i špinata, pomaže ojačati imunitet štiteći vaše tijelo od štetnih spojeva koji se nazivaju slobodni radikali'.

'Pokušajte izbjegavati prerađenu hranu i višak šećera i ostanite hidrirani s puno vode i drugih pića bez šećera i kofeina', dodaje. Čaj, također, može poslužiti kao protuupalno sredstvo, rekao je Parikh.

10. Dobar san: Važnost dobrog noćnog sna i odmora kada smo bolesni ne može se podcijeniti, reklo je nekoliko liječnika. 'Odrasli trebaju najmanje sedam do osam sati kvalitetnog sna svake noći. Tpo je vrijeme kada naše tijelo regenerira nove stanice i stekne energiju potrebnu za borbu protiv infekcije. Nedostatak sna može smanjiti imunološku funkciju', rekla je Kerley.

'Oni koji imaju problema s uspavljivanjem mogu isprobati eterično ulje, poput ulja lavande, kako bi lakše zaspali', dodala je. Također, 'fizički napor je loš za imunološki sustav kada ste bolesni', rekao je Parikh, 'Dosta se odmarajte i spavajte'.

