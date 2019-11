Ovaj mladić u godinu dana skinuo je polovicu svoje težine – 130 kilograma!

To je gotovo pola njegove ukupne težine, a da bi potpuno promijenio život, pomogao mu je trener Mike Hind, koji mu je pripremio rigoroznu dijetu i raspored tjelovježbe. Vježbao je sedam dana tjedno, bez iznimke! Ne samo to, na Crowfunderu su pokrenuli skupljanje novca za operaciju kako bi Darrenu odstranili višak kože.

Dibsy je htio skinuti oko 65 kilograma, no Mike je znao da može bolje i zadao mu cilj od pola njegove tadašnje težine, što je oko 130 kilograma.

Foto: Mike Hind Fitness

Dibsy je za LadBible pred kraj svog izazova rekao: "Imamo još pet tjedana da skinem 6,5 kilograma kako bih dostigao svoj cilj", a stigao je do cilja nedavno!

Mike je na početku ove velike avanture za Dibsyja obišao sve njegove tadašnje omiljene restorane brze hrane i tamo postavio letke na kojima je pisalo: "Spasite Dibsyja. Pretilost ga ubija. Ne poslužujte mu hranu."

Foto: Mike Hind Fitness

Kaže kako je ponosan na svog Darrena jer je sve ovo uspio bez operacije želuca, no sada mu trebaju novci za odstranjivanje kože. Operacija stoji oko 30 tisuća funti.

Foto: Mike Hind Fitness

Foto: Mike Hind Fitness

Gostovao je u britanskom Jutarnjem showu kod Phillipa i Holly te rekao kako je sve odradio na "old school" način. Bez shakeova, bez tableta, bez ikakvih nadomjestaka. Jeo je 3000 kalorija dnevno i trenirao! A za Mikea kaže kako mu je – spasio život!

Since first meeting Daren or ‘Dibsy' and his trainer Mike - we've seen Dibsy lose a staggering 19st in just 11 months.



And whilst the pair still have some work to do, Dibsy has some very special words for the man who has saved his life... pic.twitter.com/6QekbKYkg5