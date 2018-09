Strankinja u ovo mjesto na hrvatskoj obali dolazi redovito već 36 godina!

Vjerni turisti, koji ponavljaju posjet najmanje od dva do šest i više puta, nisu više brojni na Jadranu kao nekada. Iz sezone u sezonu sve su rjeđi, a udio tzv. novih gostiju, u prvom posjetu Hrvatskoj, porastao je s 14 posto u sezoni 2010. na čak 33 posto u prošloj turističkoj godini. Ne čudi, stoga, da dobri domaćini svoje “stare” goste, koji su im nerijetko postali praktički kućni prijatelji, drže kao malo vode na dlanu.

Kao, recimo, u Selcu, gdje su posebno priznanje dugogodišnjoj gošći iz Graza Edithi Waiser dali i predstavnici Turističke zajednice Crikvenice. Simpatična Austrijanka u Selce dolazi već 36 godina, odsjedala je na različitim adresama, kod više raznih domaćina, a posljednje četiri godine svoj godišnji odmor provodi kod obitelji Jeličić, gospođe Vikice i njezine kćeri Anite.

Planira i u listopadu

– U Grazu se živi puno užurbanije, a ovdje nalazim mir – počinje priču gospođa Edith, koja na svoje domaćine gleda kao na članove šire obitelji, a kako je pohađala tečaj hrvatskog u Austriji, s njima se i sporazumijeva na “domaćem” jeziku.

– Posjetila sam i mnoga druga mjesta na vašoj obali. Bila sam u Dubrovniku, Cavtatu, Omišu, na Krku, ali uvijek sam se vraćala u Selce. I to ne samo jednom godišnje. Dolazim triput, u svibnju, srpnju i rujnu, a ove godine planiram doći i četvrti put, vjerojatno u listopadu. Vrlo sam aktivna, prije sam obožavala trčati, a sad sam to zamijenila brzim hodanjem i planinarenjem. Većinu vremena sam vani, uz more, na plaži i uvijek otkrijem nešto novo... – kaže simpatična, vitalna 65-godišnjakinja iz Austrije.

Poseban pak odnos ima s unukom gospođe Jeličić, četverogodišnjim Petrom. Uvijek mu dolazi na rođendan, a plan je da s obitelji Jeličić proslavi sve rođendane do Petrova punoljetstva.

– Da, rekla je da bi ga voljela vidjeti kao odraslog mladića – raznježena je Petrova mama Anita.

Obožava Povilac

Gošća iz Graza u Hrvatskoj posebno hvali i čistoću Jadranskog mora i obale, a posebno voli plažu Povilac.

Direktorica Turističke zajednice Grada Crikvenice Marijana Biondić, koja je posjetila obitelj Jeličić i njihovu odanu gošću, ističe da su dugogodišnji gosti u najbolji promotori ljepota mjesta u koje se vraćaju.

– Vjernost je osobina koja kotira visoko na ljestvici najpoželjnijih ljudskih osobina, a itekako je poželjna i u turizmu. Drago nam je kada imamo vjerne partnere, vjerne prijatelje, vjerne poslovne kolege, a naravno i vjerne goste – rekla je direktorica TZ-a, koja je austrijsku gošću iznenadila prigodnim sitnicama.

Poželjela joj je da u Selce i na crikveničku rivijeru nastavi dolaziti još toliko koliko je dolazila dosad. Dirnuta turistica iz Graza na to je imala samo jedan odgovor, glazbu za uši domaćih turističkih radnika: “Einmal Selce, immer Selce!” (Jednom Selce, uvijek Selce).