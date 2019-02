Otkrijte koliko se parova zaruči na taj dan, zašto muškarci i danas pišu Romeovoj Juliji, te kako je X u srednjem vijeku postao simbol poljupca

Jedna od najpopularnijih teorija o proslavi Valentinova potječe iz razdoblja rimskog cara Klaudija II. koji nije tolerirao vjenčanja dok traju ratovi. Biskup Valentin oglušio se na tu carevu zabranu i usprkos Klaudijevoj naredbi, on je organizirao tajna vjenčanja. Čuvši za biskupov neposluh, Klaudije je izgubio živce i dao ga zatvoriti, a na kraju i pogubiti. Prije smrti, Valentin je napisao pismo čuvarevoj kćeri koje je potpisao s „od tvog Valentina“. Danas se procjenjuje da se svake godine na Valentinovo diljem svijeta pošalje milijarda ljubavnih čestitki. Da se samci ne osjećaju nezadovoljno na taj dan, pobrinula se Finska, koja je praznik ljubavi preimenovala u Ystävänpäivä odnosno „Dan prijatelja“.

Danas se mnoge čestitke koje si međusobno šalju zaljubljeni potpisuju s XOXO (hugs and kisses) odnosno poljupci i zagrljaji. Zasigurno niste znali da je slovo X postalo simbol poljupca još u srednjem vijeku jer je većina stanovništva bila nepismena. Kad bi se negdje morali potpisati, napisali bi X koji bi pritom poljubili. Tako su dokazivali svoju iskrenost. U srednjem vijeku djevojke su na Valentinovo jele bizarne obroke koji bi ih, kako su vjerovale, inspirirao da sanjaju svog budućeg odabranika. Djevojke i muškarci tog doba međusobno su se birali tako da bi napisali imena koja bi stavili u posudu iz koje bi ih izvlačili. Ime koje bi izvukli nosili bi tjedan dana prikačeno za rukav kako bi svi mogli vidjeti ime koje su izvukli. Službeno je Valentinovo postalo dan zaljubljenih 1537. godine, kad je 14. veljače engleski kralj Henry VII proglasio praznikom Svetog Valentina.

Sigurno niste znali ni zašto je običaj za Valentinovo darovati čokoladu te zbog čega je crvena boja simbol ljubavi. Liječnici su u 19. stoljeću svojim nesretnim pacijentima koji bi žalili za nesretnom ljubavi, savjetovali da jedu čokoladu kako bi se osjećali zadovoljnije. Za Valentinovo se upravo zbog toga najčešće daruje čokolada i to u obliku srca, a svake ih se godine u svijetu proda više od 35 milijuna. Oni malo romantičniji svake godine uporno pišu ljubavna pisma Shakespeareovoj Juliji, a šalju ih na adresu grada Verone, gdje gradske vlasti na Valentinovo dobiju oko tisuću romantičnih pisama. Juliji se najčešće žale na svoje ljubavne probleme i od nje traže utjehu. Na dan zaljubljenih svake se godine u svijetu zaruči više od 220.000 parova.

Muškarci svojim partnericama uz čokoladu danas vole darovati crvenu ružu i donje rublje u toj boji ljubavi. Crvena je ruža postala simbolom ljubavi i pažnje jer je to bio omiljen cvijet Venere, rimske božice ljubavi.

