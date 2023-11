Otišla je na 164 spoja u dvije godine: ‘Naučila sam toliko toga’

Izlasci mogu biti težak posao. Unatoč mnoštvu dostupnih aplikacija i usluga, pokušaj pronalaženja prave veze s nekim može biti iscrpljujući. Jedna je žena otkrila kako se bacila na tu scenu u misiji pronalaska onog pravog, a 164 spoja kasnije upoznala muškarca za kojeg se na kraju udala, piše Mirror.

Sada, nakon što je osvojila ljubavnu lutriju, želi podijeliti svoje iskustvo s drugim samcima u nadi da bi to moglo pomoći. Prelazeći na Redditovu stranicu Ask Me Anything, anonimna je žena otkrila da nakon što je većinu svojih 20-ih provela u dvije dugotrajne veze, željela je stvarno krenuti s izlascima.

"Trudila sam se 150% i tretirala to kao posao. Bio je to dvogodišnji vrtlog ljubavi, požude, razočaranja, nade, frustracije, nesigurnosti, samopouzdanja i opće iscrpljenosti. Konačno, spoj broj 164 na kraju je postao moj muž. Bilježila sam i sve datume izlazaka", ispričala je.Njezina objava izazvala je razne komentare i pitanja, mnogima je dala savjet.

"Što prije pitajte za spoj, nemojte se izgubiti u slanju poruka. A dobit ćete i bonus bodove ako za prvi spoj pitate na kreativan, ležeran način", rekla je. " I na spoju postavljajte pitanja. Ne biste vjerovali koliko frajera ne pokazuje zanimanje da vas stvarno upozna. Osim toga, budite svjesni svog govora tijela. Nasmiješite se, nagnite se, pravite izraze lica dok on ili ona govore, kako biste pokazali da slušate aktivno", dodala je.

Osim toga, savjetuje kratki prvi spoj, poput pića ili šetnje, a ne večere, ona može biti predugačka ako se ispostavi da nemate ništa zajedničko. "Večere su prevelika obaveza", naglasila je. Što se tiče stvari o kojima će se razgovarati na spoju, predložila je kombinaciju zabavnih tema i dubljih razgovora. "I na kraju, ali ne manje važno, dajte do znanja gdje ste sa svime, što mislite o spoju, dajte kompliment. Ako vam je dobro, recite da ste uzbuđeni radi upoznavanja, možda napravite planove za sljedeći spoj. Predložite neki datum, neki vremenski okvir. Uvijek možete izaći na drugi, dulji spoj, jer ako kliknete, uštedjeli ste vrijeme na čekanje", kaže ona.

Tvrdi da je, prema njenom iskustvu, najbolji i najtaktičniji način za vremensko ograničenje to da unaprijed planirate. "Možete reći da imate nešto s prijateljima u 19 sati, pa da može nešto kratko oko 17 sati i slično. Na taj način ćete planirati elegantno drugi spoj", savjetuje. Također je predložila i nekoliko sjajnih načina da se izvučete s lošeg spoja.

"Nakon što se zahvalite na spoju, recite da morate nešto završiti, kako biste dali dobar razlog na pristojan način", tvrdi. Žena je također otkrila da nije neuobičajeno da se više nikad ne čujete s tom osobom. Naime, to što ste bili na dejtu ne znači da se ikada više morate čuti ili vidjeti, razlog je očit, niste kliknuli i to je ok.

"Jedna stvar koja me jako iznenadila kad sam prvi put počela koristiti aplikacije za spojeve je ta da možeš s nekim voditi super razgovor, osjećate se dobro, ali opet niste odbijeni i ništa posebno. I na koncu više nikada ni vi ni ta osobe ne nazove, odnosno nemate potrebu ostati u kontaktu. Pretpostavljam da je to bila obostrana ravnodušnost", savjetovala je.

No, nemojte 'ghostati' nekog, odnosno ignorirati ga ako se javlja. "Jednom sam išla s tipom na tri spoja i nakon toga me počeo 'ghostati', osjećala sam se užasno", prisjetila se. Otkriva i da je ponekad potrebno puno spojeva da se nađe prava osoba. No, ne treba odustati.

"Potrebno je puno rada da se pronađe prava osoba, posebno u današnjem okruženju aplikacija za spojeve. Na kraju sam pronašla ono što mi savršeno odgovara. Nadam se da ćete pronaći ili ste pronašli istu stvar na bilo koji način koji vam odgovara", priznala je. Smatra da je izreka 'kad znaš, onda jednostavno znaš', živa istina.

Tek kad je upoznala svog sadašnjeg supruga, shvatila je koliko je vremena provela s ljudima koji su očito bili krivi za nju, pokušavajući veze učiniti uspješnima. Prisjetila se prvih dejtova sa svojim sadašnjim suprugom. "Bilo je tako drugačije od samog početka. Bilo je tako lako, sve se složilo samo od sebe. Kad sam ga upoznala, vidjela sam koliko stvari mogu biti drugačije. Na našem drugom spoju rekao mi je da dugo nije bio ovako uzbuđen zbog nekoga. Razgovor je bio ležeran, oboje smo bili nevjerojatno uzbuđeni zbog toga. Iznenadilo me koliko je lako i jednostavno kad je sve kako treba", istaknula je.

Također je napravila popis pitanja koja treba razmotriti nakon spoja, kako biste shvatili kako se osjećate. Neka od važnih pitanja su: '⁠Kako se osjećate zbog te osobe većinu vremena? Smatrate li da racionalizirate njegovo ili njezino ponašanje češće nego ne? Bojite li se postaviti određena pitanja ili se suočiti s određenim istinama iz straha da ne poremetite vezu? Biste li poticali svoje buduće dijete da bude u vezi kakvoj vi sada težite?'.

Na koncu je zaključila da je završila s najboljom osobom, za nju. "On je emotivno zreo, fantastičan je slušatelj. Od samih je početaka u učinio da se osjećam sigurno, da se otvorim i podijelim svoje misli za koje inače treba više vremena. Bio je ljubazan i pokazao je da bi učinio sve za ljude koje voli. Bio je empatičan i mudar te smo se ujedno dobro zabavljali, glupirali, a i fizička je veza bila odlična. Na koncu smo shvatili da imamo iste želje za budućnost", rekla je.