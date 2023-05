Ostalo vam je umaka od ručka? Pohranite ga pomoću ovog trika s posudama za led!

Može izazvati ozbiljne probleme

Možete ugroziti svoje zdravlje: Evo što se događa s vašom perilicom posuđa ako ju nikada ne čistite

'Smiješno je kako se sjetimo očistiti svoje pećnice ili ispolirati sudopere, ali perilica posuđa često ostaje zaboravljena', kaže Matt Hagens, 'To je stroj koji čisti, pa bi se trebao sam čistiti, zar ne? Nažalost, to nije slučaj. Perilice posuđa ne čiste same sebe, koliko god mi to željeli'.