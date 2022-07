Osim izgleda i karaktera, ovo su stvari koje nas podsjvesno privlače na drugima

Istraživanja su pokazala da ljepota ipak nije isključivo 'u oku promatraća' već postoje stvari na drugima koje svi primjećujemo i smatramo privlačnima.

Prvo su mjesto na popisu najbrivlačnijih dijelova tijela tako zauzele zjenice koje mijenjaju svoju veličinu kao odgovor na emocije, a postaju veće kad smo sretni. Istraživanja su pokazala da su nam podsvjesno ljudi s velikim zjenicama privlačniji, jer to pokazuje njihov interes za nas. Još jedna zanimljiva činjenica je ta da su prošlosti talijanske žene namjerno širile zjenice koristeći otrovni ekstrakt iz biljke belladonna kako bi izgledale privlačnije muškarcima, piše Bright Side.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljuibite, a ni jedno nisu - usne!

Na ženama se gotovo oduvijek privlačnim smatraju i, a što je manji omjer među njima, to je muškarcu žena privlačnija. Istraživanja su pokazala i dasmatramo privlačnijima od onih s manje simetrije jer ih naši vidni receptori mogu puno lakše 'obraditi'. Drugi razlog za to je što biološki povezujemo simetrična lica s dobrim genima.Ipak, koliko god voljeli simetriju, više volimo, a za to postoje razna objašnjenja: ili ga povezujemo s biološkim prednostima poput dobrih gena, ili naš mozak jednostavno preferira više tipična lica.

Jedno manje istraživanje pokazalo je i da preferencije prema hrani zapravo mogu muškarca učiniti privlačnijim za ženu. Miris muškaraca koji su nedavno jeli voće i povrće smatrao se mnogo privlačnijim od muškaraca koji su uglavnom jeli hranu poput kruha i tjestenine. Osim toga, žene vole dobar glas kod muškarca, a takvim se smatra dublji jer ga povezuju sa zrelošću.



Kada muškarac 'bira' ženu presudan, pak, može biti miris. Nije riječ o parfemu već o onom koji se temelji na ženskim reproduktivnim hormonima. Kao što pokazuju istraživanja, žene su mnogo privlačnije muškarcima tijekom faze ovulacije jer je razina hormona u tom trenutku viša, što ukazuje na njihovu plodnost.

Osim mirisa, izgleda, zjenica, ljudima je (ne)privlačan i okus druge osobe. Naime, kada se ljubimo razmjenjujemo puno bakterija, a to ima i neko praktično značenje - pomaže nam da otkrijemo da li se dobro podudaramo s tom konkretnom osobom.

Osjećate umor i teško vam se motivirati? Evo nekoliko savjeta da promijenite svoju svakodnevicu