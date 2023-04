Ordinacija.hr dobila novi dizajn: Pogledajte kako izgleda najčitaniji portal za zdrav život u državi

Jedan od najpoznatijih web portala za zdravlje i zdrav život Ordinacija.hr s ponosom predstavlja novo ruho. Redizajniran i u skladu s najnovijim trendovima u izgledu lifestyle portala od danas se prezentira u posve novom sjaju, ali s jednako kvalitetnim sadržajem kao i do sada.

Briga za fizičko i psihičko zdravlje sve je jača, a mi ćemo sve te trendove pratiti i dalje u svojim rubrikama Zdravlje i Psiha. Također, naši suradnici će prezentirati najnovije trendove u liječenju, ali i prehrani, sportu te tretmanima za ljepotu. U rubrici Halo, doktore ćemo, kao i do sada, povezivati naše čitatelje s liječnicima koji će im odgovarati na pitanja koja ih muče. Čak i onda kada anonimno traže pomoć oko nečega što ih muči.

- Ordinacija je portal kojeg mjesečno redovito čita oko pola milijuna ljudi, odnosno svaka šesta odrasla osoba. Iznimna nam je čast što je naš sadržaj jednako priznat i kod struke, ali i kod naših čitatelja. Nikada nismo podilazili klikabilnom sadržaju već pazimo da je naš sadržaj ozbiljan i znanstveno utemeljen, a na tome ćemo raditi i dalje, govori Anamaria Todorić, direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista.

Inače, Ordinacija.hr je posebno omiljena kod ženske publike - čita je redovito 67 posto žena. Podjednako je zanimljiva svim dobnim skupinama, a od ukupnog broja čitatelja njih čak 11 posto je među onima najmlađima – od 18 do 24 godine što pokazuje da svojim pristupom jednako interesira i mlađu i onu zreliju publiku. Ako do sada niste pratili sadržaj ordinacije, to slobodno učinite sada – garantiramo da vas nećemo razočarati.

