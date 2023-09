Obavljanje ovog kućanskog zadatka može biti jako uzbudljivo za vašeg partnera: Znate li o kojemu se radi?

Jedno zanimljivo istraživanje koje je proveo Superdrug Online Doctor, u kojem je sudjelovalo 500 Amerikanaca i 500 Britanaca, pokazalo je da je 58 posto ispitanika izjavilo da ih je napalio njihov partner dok obavlja kućne poslove. Čini se da muškarce to više uzbuđuje jer je 61 posto muških ispitanika reklo da im je to privlačno, u usporedbi s 56 posto žena, piše Best Life.

No, nije svaki kućanski posao jednako privlačan pa su tako dobili i rang listu. Na prvom mjestu nalazi se - kuhanje. Ovo je redoslijed kućanskih poslova koji vašem partneru mogu biti uzbudljivi:

Kuhanje - 62 posto

Čišćenje - 48 posto

Mali kućni popravci - 43 posto

Slaganje kreveta - 40 posto

Pranje posuđa - 35 posto

Uređivanje dvorišta - 34 posto

Pranje automobila - 30 posto

Pranje rublja i sušenje - 27 posto

Slaganje/organiziranje ormara - 15 posto

Što je to toliko privlačno u gledanju voljene osobe kako obavlja kućanske poslove?

- To je kombinacija osjećaja da ga/ju cijenimo, osjećaja timskog rada i partnerstva. Osim toga, imati nekoga tko obavlja kućne poslove bi moglo spadati u jedan od pet jezika ljubavi koji opisuju načine na koje ljudi daju i primaju ljubav. Jedan od njih je čin služenja. To znači da se neki ljudi osjećaju najviše voljenima kada njihov partner učini nešto za njih ili što znaju da će im uljepšati ili olakšati život - objasnila je psihoterapeutkinja Jennifer Hamady.

Istraživanje je, također, pokazalo da kad se razni poslovi obavljaju zajedno, oni čak mogu postati neka vrsta razigranog afrodizijaka za parove. Naime, gotovo polovica ispitanika koji su u vezama (49 posto) priznalo je da se obavljanje poslova zajedno sa partnerom na kraju pretvorilo u strasno vođenje ljubavi.

