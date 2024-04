Nutricionisti otkrili: Ova pića ne pijemo nikada!

Kada razmišljate o svom planu obroka za taj dan, vjerojatno mislite na doručak, ručak, večeru, međuobroke i možda desert. Ali vjerojatno ne razmišljate previše o pićima koja konzumirate i kako ona doprinose (ili oduzimaju) vašim zdravstvenim ciljevima. "Nažalost, toliko dodanog šećera koji konzumiramo dolazi od pića zaslađenih šećerom", rekla je Heather Nace, registrirana dijetetičarka i direktorica operacija u Goldring centru za kulinarsku medicinu Sveučilišta Tulane u New Orleansu.

Nace je rekla da je previše dodanog šećera štetno za naše zdravlje iz više razloga: postoji veza između dodanog šećera i dijabetesa, poveznica između dodanog šećera i kardiovaskularnih bolesti i može se povezati s kognitivnim problemima. "Znamo da to nije dobro za nas, ali može biti i teško ga izbjeći", kaže Nace. No stručnjaci ne kažu da biste trebali potpuno izbaciti piće zaslađeno šećerom iz prehrane. Još uvijek tu i tamo možete popiti sok, piše Huffpost.

"Mislim da postoji vrijeme i mjesto za sve što se može uklopiti u zdravu prehranu, ali ako ste netko tko pije sok kao svoje glavno piće tijekom dana, to je nešto na što morate obratiti pozornost", tvrdi Nace. Zašto? Postoji nekoliko razloga. U nastavku stručnjaci dijele pića koja izbjegavaju i razloge iza svojih izbora.

Dijetalni sokovi: "Ja osobno ne volim dijetne napitke i dijetne gazirane sokove", rekla je Carlie Saint-Laurent Beaucejour, registrirana dijetetičarka i vlasnica Crave With Carlie, virtualne nutricionističke prakse. Ovisno o umjetnom sladilu u tim pićima, rekla je da ne uživa u naknadnom okusu. A tu su "također nuspojave... samo zato što može uzrokovati nadutost i druge probavne probleme koji možda nisu dobri - to često vidim kod ljudi s kojima radim", rekla je. Umjetni zaslađivači mogu utjecati na vašu probavu, pokazuju istraživanja. Osim toga, umjetni zaslađivači utječu na vašu toleranciju na slatko i čine da želite slađe stvari, kaže Saint-Laurent Beaucejour. Ali, opet, ona također vjeruje da se sva hrana i piće mogu uklopiti u plan obroka - stoga, za većinu ljudi, ako ćete piti gazirani sok, uzmite pola limenke umjesto pune limenke dijetalnog soka. Saint-Laurent Beaucejour dodaje da su savjeti o prehrani individualizirani, pa su za nekoga s dijabetesom dijetalna gazirana pića najbolja opcija jer neće imati toliki učinak na šećer u krvi.

Običan gazirani sok: Osim dijetalnih gaziranih pića, obična gazirana pića nisu čest izbor pića među stručnjacima. Nace je primijetila da je dodani šećer glavni razlog za to. "Limenka gaziranog pića od 0,33L sadrži oko 39 grama šećera", rekla je, a trenutne prehrambene smjernice kažu da bi 10% naših ukupnih dnevnih kalorija trebalo potjecati od dodanih šećera - dakle, za dijetu od 2000 kalorija, jedan limenka gaziranog pića gotovo je jednaka onoj granici od 10%. I prilično je uobičajeno popiti više od jedne limenke gaziranog pića od 0,33L na dan. Jeanette Andrade, klinička dijetetičarka na Odsjeku za znanost o hrani i ljudsku prehranu na Sveučilištu Florida, dodala je da gazirani sok "ne pridonosi nikakvim zdravstvenim dobrobitima... zapravo nema puno vitamina ili minerala unutra.”

Energetski napici: "Stvar u vezi s energetskim pićima, koja je stvarno zanimljiva, jest da većina ljudi... misli o njima kao: 'Oh, dobri su za mene. To će mi dati energiju', rekla je Nace. "Često zanemaruju činjenicu da također imaju puno tog dodanog šećera." Rekla je da jedna limenka Red Bulla od 0,2L ima 27 grama šećera, što je jednako otprilike 7 žličica šećera. Prema American Heart Associationu, žene bi se trebale ograničiti na 6 žličica šećera dnevno. Za muškarce, to je 9 žličica. Jedna limenka Red Bulla je više šećera nego što bi žena trebala unijeti dnevno i gotovo je dnevna količina za muškarce.

Sokovi: Sokovi također zabrinjavaju stručnjake zbog visokog udjela šećera. Jennifer Scherer, stručnjakinja za fitness prehranu i predsjednica Fredericksburg fitness studija u Virginiji, rekla je da je to razlog zašto izbjegava pića poput soka od jabuke, havajskog punča i limunade zaslađene šećerom. "Samo sam uvjerenja da biste trebali pojesti cijelo voće, koje ima vlakna", rekla je Scherer. Kad poželi nešto slatko, posegne za narančom umjesto za sokom od naranče.

Alkohol ... s upozorenjem: Na prvu pomisao, alkohol se čini kao nešto što treba izbjegavati - često je bogat šećerom, povezan je s oštećenjem jetre i povećava rizik od raka. Osim toga, neki ljudi imaju negativne reakcije na alkohol i uopće ga ne podnose, napominje Andrade. Ali istraživanje kaže da određeni alkoholi - naime crno vino - potencijalno imaju malu korist za zdravlje, dodala je. "Tamna crvena vina – ne nužno roze, koja vam neće dati toliko antioksidansa – ali stvarno tamna, bogata crvena vina”, rekla je. Točne dobrobiti crnog vina tek treba istražiti, rekao je dr. Don Pham, kardiolog iz Houstona. Neki misle da resveratrol, antioksidans u crnom vinu, može smanjiti upalu i rizik od krvnih ugrušaka, rekao je Pham, ali potrebna su dodatna istraživanja jer su podaci mješoviti.

No osim vina, Andrade ističe i da su kokteli također kalorični i puni šećera. Povrh toga, ljudi često ne znaju točno koliko alkohola doista popiju, kaže Andrade. "To je tabu tema koju nitko zapravo ne želi priznati. A ako to i priznaju, obično podcjenjuju koliko konzumiraju", dodaje. Kada podcjenjujete količinu alkohola koju konzumirate, podcjenjujete i količinu šećera koju pijete uz večeru. I, kako ističu stručnjaci, pića s visokim udjelom šećera ponekad mogu biti u redu, ali njihovo ispijanje ne smije postati navika.

