Njezin otac i njezina prijateljica čekaju dijete: ‘Ona je sponzoruša i iskorištava ga!’

Ljudima se često teško prilagoditi na nove veze njihovih roditelja, ali zamislite da vaš tata želi hodati s vašom najboljom prijateljicom, 26 godina mlađom. Tako je jedna žena otkrila da je njezina 23-godišnja najbolja prijateljica počela izlaziti s njezinim tatom (49) i zatrudnjela, piše Mirror.

Mlada Amerikanka Joni osjećala se potpuno izdano nakon što je na Silvestrovo svoju bivšu prijateljicu Ginu upoznala s tatom Davidom, a par joj je počeo izlaziti iza leđa. "Osjećam se izdano i nepoštovano od strane oboje, osjećam se kao budala", rekla je tijekom gostovanja u CBS-ovoj emisiji Dr. Phil.

VEZANI ČLANCI:

Gina i Joni dugo su bile nerazdvojne - zajedno su odlazile na odmor, uživale u obiteljskim događanjima i noćnim izlascima. Sada su njihovo snažno prijateljstvo i Jonin odnos s ocem uništeni.

Joni je priznala da je njezin odnos s ocem godinama bio težak, ali njegova odluka da izlazi s Ginom gurnula je sve preko ruba. Objasnila je dr. Philu: "Jako sam užasnuta vezom koju moj tata ima s Ginom. Ne podržavam to." Ali Gina i David inzistiraju na tome da se njihova veza ne tiče Joni. Objašnjavajući što se dogodilo, Joni je tvrdila: "Prije nego što je Gina počela izlaziti s mojim tatom, bile smo bliske prijateljice. Radile smo sve zajedno - išle smo u barove, ona bi išla mojoj kući, ja bih išla njezinoj kući, išle smo na obiteljske događaje, i putovale zajedno. Upoznala sam Ginu s ocem i vidjela samo novac koji moj tata ima. Stalno je davala komplimente njegovoj kući i samo je nastavila o tome."

Otprilike četiri mjeseca nakon što je Gina upoznala tatu svoje prijateljice, počeli su izlaziti. “Slomilo mi se srce”, rekla je Joni koja tvrdi da je Gina željela započeti vezu budući da je “sponzoruša” i da si želi “izgraditi bolji život”. "Moj tata je jako naivan u vezi ove veze. Mora se probuditi", rekla je Joni.

GALERIJA: Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina!

Ljutita kći postala je viralna na TikToku nakon što je objavila vezu svog oca. Dr. Phil je upitao: "Dakle, koji je vaš pravi prigovor? Je li vaš prigovor da vas je izdala prijateljica? Je li vaš prigovor da vašeg tatu izigravaju i iskorištavaju?" Ona je odgovorila: "To je sve." Međutim, Gina je rekla dr. Philu da je licencirana kozmetičarka i da radi u salonu. “Sama zarađujem”, dodala je. Gina također tvrdi da je Joni pretjerala koliko je njihovo prijateljstvo bilo blisko.

Gina i David zajedno su bili u New Yorku, kao i u Disneylandu, Tulumu, Miamiju i meksičkoj vili Versace, ali Gina inzistira da nije sa svojim partnerom zbog njegova bogatstva. Komentirala je: "Nisam bila očajna samohrana majka koja je tražila starijeg muškarca koji će ju uzdržavati. To nije istina. To je 100% netočno. Ne budim se i ne razmišljam o tim ljudima svako jutro, pa zašto onda oni razmišljaju o meni? Joni pretpostavlja da ja iskorištavam njezinog oca za novac, i to me stvarno nervira. Njegov novac nije razlog zašto želim biti s njim. Naša je veza, zdrava je, zabavna je."

Gina je rekla da svojoj bivšoj prijateljici nije govorila o vezi jer je željela da to učini David kada bude pravo vrijeme. U međuvremenu David je rekao svoje, te je objasnio da je, unatoč negodovanju svoje kćeri, sretan u vezi. "Izlazio sam s mlađim ženama, ali kad postoji veza između muškarca i žene, godine ne bi trebale biti važne. Gina i ja imamo sjajnu vezu iako postoji razlika u godinama", objasnio je.

Muškarac ne može odoljeti ženinoj sestri: ‘Seksali smo se i na dan našeg vjenčanja!’