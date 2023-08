Nikada nemate mjesta u zamrzivaču? Možete ga napraviti uz ove trikove!

Postizanje dodatnog prostora u vašem zamrzivaču može se činiti kao nemoguća misija bez uklanjanja namirnica, ali kako tvrdi ambasadorica Birds Eyea i stručnjakinja otpad hrane, Kate Hall, moguće je to ostvariti jednostavnim reorganiziranjem. Bez obzira na to imate li škrinju, ladicu ili uspravni uređaj, pametno premještanje je sve što vam je potrebno kako bi vaši proizvodi u zamrzivaču bili pristupačniji, a istovremeno ćete si povećati prostor. Iskoristite puni potencijal zamrzivača ako želite uštedjeti novac i smanjiti bacanje hrane, no prvo morate znati kako ugurati što je više moguće na police i u ladice. Stručnjakinja je podijelila svoje najbolje trikove koji će vam zasigurno pomoći, piše Express.

- Zamrzivači često mogu biti izazovna mjesta za organiziranje kada imate užurban život ili veliku obitelj. Može biti teško smjestiti cijelu tjednu nabavu namirnica odjednom, a zaglavljena pakiranja često se mogu oštetiti i poderati od leda, što znači da se smrznuto povrće i voće mogu pronaći u raznim pukotinama - kaže Hall.

Čak i ako vam je zamrzivač već pun, možete odmah početi stvarati dodatni prostor. Započnite s uklanjanjem velikih predmeta poput prevelike ambalaže i dodatnih vrećica leda. Oni nemaju nikakvu svrhu u pretrpanom uređaju i mogu osloboditi znatno više prostora nego što mislite.

Hall je napomenula da, iako možete izvaditi sve što vam neće pomoći da vaša hrana ostane svježa, trebali biste se pobrinuti da zadržite ambalažu koja sadrži važne informacije. To uključuje sve s uputama za kuhanje, datumima najbolje upotrijebiti, kontakt podacima i svim alergenima.

- Ako namjeravate prepakirati ovakvu hranu, svakako koristite biorazgradive vrećice za zamrzavanje sigurne za hranu s jasnom oznakom, zatim izrežite komad pakiranja koji sadrži podatke iznad i pričvrstite ga na hladnjak ili vrata zamrzivača s magnet - rekla je.

Osim uklanjanja viška plastike ili kartona, također možete očistiti hranu za koju znate da ju nikada nećete jesti. Ako je nejestiva, kompostirajte ju ili ju stavite u kantu za otpatke od hrane ako je moguće. No, ako nije jestiva, pobrinite se da reciklirate svu ambalažu.

- Porcioniranje ostataka još je jedan jednostavan način da oslobodite prostor u svom uređaju, a da se zapravo ne morate riješiti sastojaka. Smrznuta hrana je izvrsna jer se može podijeliti na porcije, tako da koristite samo ono što vam je potrebno, a ostatak vratite za kasniju pripremu, čime ćete smanjiti bacanje hrane i uštedjeti novac. Ali više napola punih kutijaribljih štapića ili hamburgera može zauzeti prostor pa razmislite o premještanju onoga što je preostalo u vrećice za zamrzavanje kako biste uštedjeli prostor - objasnila je stručnjakinja.

Ako namjeravate pohraniti otvorenu ambalažu u svoj zamrzivač, držite vrećice i kutije čvrsto zatvorenima kako biste izbjegli nered. Kako biste spriječili da proizvod izađe iz ambalaže, Kate je preporučila korištenje trika alata za jednostavno rezanje pakiranja kako bi bile čvrsto zatvorene.

- Jednostavno, izrežite veliki ‘V’ oblik na vrhu vrećice/pakiranja kada je otvarate kako biste stvorili ručke, tako da kada je budete ponovno zatvarali, možete upotrijebiti dvije ručke da je jednostavno povežete i ponovno zapečatite vrećicu graška - kaže Hall.

Za druge artikle možete koristiti kopče za vezivanje da objesite vrećice sa smrznutim voćem i povrćem na rešetkaste police u zamrzivaču. Hall kaže da to, ne samo da pomaže u organizaciji i iskorištavanju cijelog prostora za pohranu u vašem zamrzivaču, već također čini da se sve lako pronađe prilikom kuhanja obroka. Grupiranje sadržaja punog zamrzivača izvrstan je način da izbjegnete njegovo preslagivanje svaki put kad trebate nešto potražiti. Započnite tako što ćete proizvode podijeliti na povrće, meso, ribu i tako dalje, i koristite veće kutije ili posude da “podijelite” prostor.

Kate je preporučila označavanje svakog područja kako bi bilo jasno gdje je koja kategorija, što bi svima u vašem kućanstvu olakšalo snalaženje u punom zamrzivaču bez izvlačenja stvari. Kada su u pitanju veći predmeti kao što je mljeveno meso, često može biti teško pronaći prostor za njihovo pohranjivanje u zamrzivaču.

- Preporučujem da meso pretočite u vrećicu s patentnim zatvaračem koja je sigurna za hranu i razvaljate je ravno kako biste povećali skladištenje. Zatim štapićem za jelo napravite okomite i vodoravne udubine u svom mesu (gotovo kao da stvarate mrežu za križić-kružić) ovisno o veličini porcija koje želite. Pazite da pritisnete do kraja tako da dijelovi mesa mogu se lako odvojiti nakon zamrzavanja, što znači da ne morate odmrzavati sve meso odjednom - zaključila je.

