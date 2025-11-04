Zaboravite na tablete protiv glavobolje: Ova dva pića prirodno su rješenje koje stvarno djeluje

Glavobolja nije samo prolazna neugoda, već i signal da tijelo traži ravnotežu. Stres, manjak sna, dehidracija i dugi sati ispred ekrana stvaraju napetost koja se često pretvara u pulsirajuću bol. Prije nego posegnete za tabletom, vrijedi isprobati provjerene prirodne saveznike koji se stoljećima koriste za ublažavanje glavobolje, piše City Magazine. Dva napitka posebno se izdvajaju: kava i zeleni čaj. Svaki djeluje na svoj način, ali cilj im je isti – opustiti tijelo i smiriti um.

Kava nije samo jutarnja navika, već ritual koji bistri misli i vraća fokus. Njezin ključni sastojak, kofein, privremeno sužava krvne žile u mozgu i tako smanjuje pritisak koji uzrokuje glavobolju. Zanimljivo je da se kofein nalazi i u mnogim lijekovima protiv bolova jer pojačava njihovo djelovanje. No, važna je umjerenost – jedna do dvije šalice dnevno mogu pomoći bez izazivanja nervoze ili poremećaja sna.

Osim fiziološkog učinka, kava pruža i emocionalnu podršku. Miris, zvuk kuhanja i prvi gutljaj često djeluju kao mali trenutak opuštanja. Upravo ti rituali smanjuju stres — jedan od najčešćih okidača glavobolje. Tako kava pomaže i tijelu i glavi — doslovno i metaforički.

Zeleni čaj djeluje poput tihe, blage terapije u šalici. Sadrži kofein, ali i L-teanin — aminokiselinu koja opušta bez uspavljivanja. Zajedno stvaraju stanje smirene budnosti, pomažu u otpuštanju napetosti i mogu spriječiti glavobolje uzrokovane stresom. Bogati antioksidansi dodatno smanjuju oksidativni stres u tijelu, jedan od skrivenih uzroka kroničnih glavobolja. Redovito uživanje u zelenom čaju poboljšava cirkulaciju, štiti moždane stanice i dugoročno smanjuje učestalost boli.