Frizerka podijelila navike klijenata za koje tvrdi da ih svi potajno mrze: 'Jedna je tako odvratna!'

Ako ste se ikada pojavili u frizerskom salonu kasno, bolesni ili s prljavom kosom, imamo novosti za vas. Iako ste možda imali jako dobar razlog, vjerojatno ste iznervirali svog frizera ili frizerku, budući da su ovo samo neki od promašaja za koje profesionalka kaže da ih svi koji su zaposleni u frizerskom salonu mrze, piše Mirror.

Iako neke zasigurno znate i sami, primjerice da nitko ne želi klijenta koji je bolestan, druge bi mogle biti iznenađenje. Osobito će neke šokirati njezin savjet da ne dolazite na farbanje s prljavom kosom, jer su to nekada davno preporučivali frizeri.

Srećom, @telesabrown je odlučila podijeliti nekoliko ključnih pogrešaka klijenata, pa je video objavila na TikToku. Frizerka i kreatorica sadržaja razotkrila je sve u videu nazvanom: "5 stvari koje radite, a frizeri ih potajno mrze." Kao što je već spomenuto, profesionalka ne savjetuje klijentima da se na termin bojanja pojave s prljavom kosom. "Razumijem da su vam frizeri godinama govorili da to učinite. Niste vi krivi, ali ja sam tu da to ispravim. Boja za kosu bolje djeluje na čistoj kosi, pa za najbolje rezultate imajte čistu kosu. Također, to je odvratno", rekla je.

Kada govorimo o rezultatima, pomaže ako jasno objasnite ono što želite kada rezervirate svoj termin. Razotkrivajući još jedan promašaj, Telesa se obrušila na one koji traže "potpuno drugačiju stvar" od one koju su rezervirali. Primjerice, ljudi koji se naruče na šišanje, ali onda ipak traže bojanje kose, ili se naruče za pramenove, pa onda žele korekciju boje.

"Ovo je tako teško. Teško je, pogotovo ako smo samozaposleni, reći ne jer obično su to stvari koje želimo raditi, ali vrijeme je drugačije za svaku pojedinu uslugu. Molimo vas da unaprijed kontaktirate svog frizera i obično će se on snaći." Kad govorimo o vremenu, trebali biste se potruditi doći na termin na vrijeme. "Shvaćamo da se stvari događaju, ali obično zaposleni frizer ima cijeli dan pun klijenata, a kašnjenje više od pet minuta zapravo utječe na ostatak našeg dana", rekla je Telesa.

Što se tiče "nedolaska", imajte na umu da bi vaš frizer mogao biti na gubitku. "Ne zarađujemo bez ikoga u našem stolcu. Očekujte da ćemo vam ovo naplatiti", upozorila je frizerka. Međutim, primijetila je da je sasvim drugačija stvar ako ste bolesni i ne možete doći. Zapravo, vaš frizer bi radije da ostanete kod kuće. "U današnje vrijeme ne mogu vjerovati da se ovo još uvijek događa. Većina ljudi, uključujući i mene, odriče se naknade za otkazivanje zbog bolesti jer mi to ne želimo. Ne želim otkazati tjedni broj klijenata samo da vas primim. Razumijem da je većina vas obično čekala, ali nemojte se pojaviti bolesni", primijetila je.

Za kraj, Telesa se osvrnula i na klijente koji "kažu da ih nitko ne zna ošišati ili obojiti kosu". "To je velika crvena zastavica jer to obično za mene znači da vjerojatno nećete biti sretni bez obzira na to što napravim. Naravno, dajemo sve od sebe, a ponekad ste imali lošu sreću i frizere koji nisu radili ono što želite, ali rekla bih da ste 99 posto vremena vi problem", objasnila je.

Odgovarajući na video koji je prikupio tisuće pregleda, jedan je komentator napisao: "Nisam znao da boja bolje djeluje na čistu kosu. Hvala." Druga korisnica se složila: "Čista kosa i mene iznenađuje! Uvijek su mi govorili da ne perem kosu barem 2 dana prije farbanja." Netko drugi komentirao je: "Mnogi su razlozi zbog kojih sam prestala biti frizerka nakon 34 godine. Ova gospođa govori kako se svi osjećamo, bravo."

