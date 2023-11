Nemate ideje što kuhati? Isprobajte ove recepte od ostataka hrane!

Svake se godine diljem svijeta baci nevjerojatnih 931 milijuna tona hrane, od čega se čak 61 posto baci u kućanstvima. Prema podacima UN-a, ti neiskorišteni proizvodi uzrokuju osam do deset posto emisija ugljika, zbog čega su kuharice Alex Elliott-Howery i Jaimee Edwards osmislile knjigu recepata od ostataka pod nazivom Use It All (Iskoristi sve), kako bismo svi pomogli Zemlji i uštedjeli nešto novca kupujući i trošeći manje - i kuhajući više ono što već imamo kod kuće.

'Use it all' kruh

150 g (1 šalica) brašna

¼ žličice sode bikarbone

¼ žličice soli

1 žličica mljevenih začina - cimet, đumbir, muškatni oraščić i papar

2 jaja

½ šalice šećera

150 ml suncokretovog ili biljnog ulja

300 naribanog voća ili povrća - jabuka, kruška, mrkva, bundeva (tikva), cikla (repa) ili tikvice

75 g čokoladnog čipsa, sušenog voća, orašastih plodova ili sjemenki

Metoda

Zagrijte pećnicu na 180°C

Podlogu kalupa od 23 cm obložite papirom za pečenje.

U veliku zdjelu umutite brašno, sodu bikarbonu, sol i mljevene začine. Mikserom umutite jaja i šećer dok ne dobijete gustu, pjenastu smjesu.

Polako dodajite ulje i nastavite miješati još nekoliko minuta dok se sve dobro sjedini.

Dodajte naribano voće ili povrće i promiješajte da se sjedini.

Ulijte tijesto u pripremljeni lim i po vrhu pospite nekoliko oraha ili sjemenki.

Pecite 50–60 minuta, pa ostavite da se malo ohladi prije nego što iz kruh iz pleha izbacite na rešetku.

Ova štruca zamotana traje do tjedan dana.

Isprobajte neku od sljedećih kombinacija:

Bundeva (tikva), jabuka, mljeveni đumbir i sjemenke bundeve

Cikla (repa), kruška i čips

Tikvice (tikvice), jabuka i lješnjak

Panzanella

Ova je klasična talijanska salata zasitna dovoljno da sama bude obrok, a stari će kruh upiti preljev tako da svaki zalogaj bude pun okusa.

Za 4-6 osoba

8 rajčica, izrezanih na četvrtine

1 mali crveni luk, vrlo sitno nasjeckan

½ žličice šećera u prahu

1 žličica soli, plus malo za posluživanje

2 paprike, prepolovljene

120 ml maslinovog ulja, plus ekstra za preljev

2 žlice octa od crnog vina

1 režanj češnjaka, mljeven

Svježi crni papar

200-300 g starog kruha natrganog na komade od 5 cm

1 žlica kapara, ocijediti i isprati, nasjeckati

1 hrpa bosiljka, lišće usitnjeno

Metoda

Zagrijte pećnicu na 180°C. U zdjeli pomiješajte rajčicu i luk i pospite ih šećerom i polovicom soli. Ostavite sa strane na sobnoj temperaturi.

Papriku stavite na pladanj za pečenje s kožom okrenutom prema gore i prelijte s dvije žlice maslinovog ulja. Pecite 30-45 minuta dok sve ne omekša, a zatim izvadite iz pećnice i ostavite da se ohladi.

Uklonite kožicu i narežite papriku na trakice i ostavite sa strane. U maloj zdjeli pomiješajte ocat od crnog vina, češnjak i preostalo maslinovo ulje i sol, a rajčicu i luk umetnite u kruh, pa stavite u veliku zdjelu za salatu.

Dodajte sve preostale sastojke i lagano promiješajte. Prelijte maslinovim uljem, začinite solju i paprom i poslužite odmah.

