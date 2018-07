Neizostavna pravila za zdrav i blistav ten ovog ljeta

FOREO vam savjetuje kako besprijekorno izgledati na visokim temperaturama uz malu pomoć višestruko nagrađivanih FOREO LUNA uređaja

Kolovoz…. svi vi koji cijelu godinu jedva čekate ljetni odmor i maštate kako izgledate fantastično na jednoj od predivnih morskih destinacija, došlo je vaše vrijeme.

Je li moguće proći kroz dugu i nepreglednu gužvu na autocesti ili višesatni let, a izgledati svježe i odmorno?

Naša koža pamti sve pa koliko god ste ispijanje koktela na udaljenom otoku, odmaranje na pješčanoj plaži ispod slamnatog suncobrana ili cjelonoćno plesanje uz ritmove najvećih ljetnih hitova iščekivali cijelu godinu, održati svjež i blistav ten za vrijeme godišnjeg odmora čini se kao scenarij filma znanstvene fantastike.

No, i to je moguće. Čak i ako ste „obični smrtnik“ bez privatnog aviona koji vas vozi do odredišta ili vizažista koji vas uređuje i njeguje, uz ova 3 neizostavna koraka svake “beauty” rutine.

ČIŠĆENJE

Čisto lice prvi je korak zdravog i blistavog tena. Nečistoće na vašem licu apsorbiraju prirodnu svjetlost te daju umoran i ispijeni izgled.

FOREO LUNA mini 2 savršena je četkica od silikona čije T-Sonic pulsacije uklanjaju prljavštinu, masnoće i ostatke šminke iz pora. LUNA play plus i mini idealan su dodatak vašoj kozmetičkoj torbici na svakom putovanju, malene izvana, pa ne morate brinuti oko mjesta u vašoj prtljazi, ali snažne iznutra omogućuju dubinsko, a opet nježno čišćenje vaše kože.

HIDRATACIJA

Hidratacija je bitna izvana i iznutra. Pijte što više vode te koristite hidratantni proizvod prilagođen vašem tipu kože dva puta na dan. I da, ispijanje limunada i ponekad koktela može se računati kao hidratacija. Barem na godišnjem, zar ne? :)

ZAŠTITA

Sunčane naočale, šešir te krema sa zaštitnim faktorom, tri su heroja vaše kože za vrijeme ljetnih dana. Prilagodite naočale i šešir svom stilu i pretvorite se glamuroznu divu, a mnogobrojne kreme s efektom samotamnjenja dati će vašoj koži savršeni osunčani izgled, čak i bez izlaganja štetnim UVA i UVB zrakama.

LUNA mini 2 uređaj za čišćenje lica uklanja nečistoće koje mogu uzrokovati nesavršenosti, a istovremeno je nježan prema koži. Samo 1 minuta dnevno dovoljna je za svježiji, čišći i ujednačeni ten.

Ostale činjenice o LUNA mini 2:

Uklanja ostatke šminke i mrtvih stanica s kože

100% vodootporna

Poboljšava upijanje proizvoda za njegu kože

Vraća prirodni sjaj koži

Nema potrebe za zamjenom glave četkice

Jedno punjenje dovoljno je za 5 mjeseci korištenja - oko 300 korištenja

Pametni švedski dizajn

Ograničeno 2-godišnje jamstvo

10-godišnja garancija na kvalitetu

Uživajte u ljetnim danima i odaberite LUNA mini 2 uređaj uz 20% popusta u svim Douglas parfumerijama.

Svi proizvodi dostupni su na www.foreo.com