Ne ispadnu uvijek savršeno: Ovako palačinke ne bi smjele izgledati!

Priprema smjese za palačinke trebala bi biti jedan od najjednostavnijih pothvata u kuhinji, no činjenica je da brojnima zadaje glavobolje. Najveći ljubitelji palačinki ukazali su na uobičajene pogreške koje biste trebali izbjegavati ako želite napraviti one savršene, piše The Kithcn.

Na fotografiji je prikazano šest vrsta palačinki, tj. kako mogu izgledati te što njihov izgled znači.

Foto: facebook

S premalo jaja se raspadne, s previše šećera izgleda zagoreno, s previše jaja izgleda žuto s prošaranim smeđim bojama, a isto tako samo u hrapavijoj verziji izgleda s previše brašna, dok bez sode bikarbone izgleda kao tipična američka palačinka, ali zlatne smećkaste boje, a savršena palačinka je kada je samo žuta, prikazana na posljednjoj desno slici. Općenito, neke od najčešćih grešaka su ove.

Previše miješanja: Vjerujemo da imate potrebu razbiti baš svaku grudicu brašna, ali priprema palačinki je situacija u kojoj si ne smijete dati oduška. Smjesu ne smijete previše miješati ili miksati jer će se gluten početi razvijati i tijesto će postati elastično, što znači da će palačinke u konačnici biti gumenaste.

Premalo strpljenja: Tijesto za palačinke, osobito ono za crepes i dutch baby verzije, trebalo bi kratko odstajati. Kako bi vaše palačinke bile savršene, smjesu pokrijte i pustite da stoji do pola sata.

Nedovoljno zagrijana tava: Ako tavica nije zagrijana, tijesto će se beživotno razliti i upiti svu masnoću kojom ste tavu eventualno premazali. Predlažemo da testirate temperaturu premijernom, malom palačinkicom.

Prečesto okretanje palačinki: Suzdržite se od okretanja sve dok s donje strane ne poprime lijepu zlatnu boju. Pažljivost je osobito bitna kod američkih palačinki jer bi se mogle ispuhati i izgubiti pahuljastu teksturu.



