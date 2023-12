Napravila tetovažu na licu za svoju kćer pa ju napali: ‘Ti si loša mama!’

Tetovaže su osobni izbor, a dizajni često imaju posebno i sentimentalno značenje - ali jedna je mama ostavila ljude podijeljene svojom tetovažom koju je posvetila svojoj kćeri. Naime, Katie Taylor su mnogi rekli da je "loš roditelj" zbog tetovaže, ali ona ju voli i ponosno ju pokazuje na jednoj strani lica, piše Mirror.

27-godišnjakinja je za svoju kćer odlučila tetovirati veliku ružu uz uho, jer joj je srednje ime Rose. Odabrala je mjesto tako da ga može "konstantno vidjeti" i da ju stalno podsjeća, ali to se nekim ljudima ne sviđa.

Katie se tetovira od svoje 18. godine, a trenutno ih ima oko 15 na tijelu, no odlučila se za poseban dizajn za svoju kćer unatoč tome što su joj mnogi govorili da izgleda kao "nasilnica" i da je loš roditelj. "Željela sam to na svom licu, htjela sam to stalno vidjeti", objasnila je Katie.

Tvrdila je da njezina kći također "voli" tetovažu i dodala: "Srednje ime moje kćeri je Rose – pa sam to odabrala. Rekla mi je: 'to je moja tetovaža' i sviđa joj se." Potrošila je 80 funti na tetovažu lica za koju je trebalo sat vremena, a dodala je i druge koje već ima, uključujući ogromnu tetovažu na desnoj ruci i bedru. Unatoč tome što je svoju prvu tetovažu, pticu, prekrila nekim zelenim ružama, "nikad nije požalila" ni zbog jednog svog dizajna.

"Oduvijek sam voljela tetovaže i piercinge. Znam da nije za svakoga, ali meni je to super," Katie je objasnila. Tvrdila je da nije bolno, ali da nema planove za još tetovaža na licu. No, neki su joj dali zaista okrutne primjedbe na internetu. Ona je rekla da nikada ne bi osuđivala druge zbog toga kako izgledaju i da joj nije jasno zašto dobiva takvu mržnju.

Unatoč internetskim 'trolovima', Katie nije briga što tko misli, sve dok se to sviđa njezinom partneru Jakeu i njezinoj kćeri. Rekla je da je Jake bio taj koji je i poticao tetoviranje i dodala: "On je bio taj koji je rekao 'ako to želiš, ti idi i tetoviraj se'. Moja kći kaže 'Mama ima puno crteža na rukama' i ova mi je tetovaža do sada sigurno najdraža. Želim da moja kći odraste znajući da želi li tetovažu ili učiniti nešto za sebe, može to učiniti. Želim joj pokazati da može raditi sve što god hoće na svijetu."

