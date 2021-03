'Nakon prekida suprug i ja smo odlučili pokušati spasiti brak, ali sad nam je seks loš!'

Suprug i ja u braku smo gotovo osam godina, a prije dvije godine on je, nakon razdoblja kad smo se rijetko seksali, meni iza leđa počeo viđati drugu ženu, napisala je žena anonimno u pismu seks terapeutkinji Pameli Stephenson Connolly-

To ih je, kaže, dovelo do prekida i ona je brzo pronašla drugog, no nakon jednog razgovora sa suprugom oboje su odlučili opet pokušati.

- Problem je što sad seks više nije dobar kao uvijek prije prekida: stalno se bojim da će on u krevetu viknuti ime druge žene i brinem da li ga zadovoljavam, a on pak misli da ja želim biti s tipom s kojim sam bila nakon našeg prekida - požalila se.

- Vi i vaš suprug doživjeli ste puno toga, ali ste se ipak odlučili vratiti jedan drugome pa je vjerojatnije da ćete uspjeti održati svoju vezu, ali samo ako se uspijete složiti da se prestanete međusobno mučiti - odgovorila joj je terapeutkinja.

Morate, kaže Connolly, uspostaviti neka međusobno prihvatljiva pravila za svoj zajednički život: npr. nema spominjanja drugih ljubavnika, a morate biti svjesni i nesigurnosti ovog drugog i nikad ih ne pogoršavati.

- U vašem je zajedničkom životu, uz razgovore i erotski kontakt, od presudne važnosti da oboje želite podržati, voljeti i umiriti drugoga; a za obnovu povjerenja potrebni su vrijeme i rad zaključila je Connolly u kolumni za The Guardian.

