Najbolji načini za čišćenje zagorenih tava i lonaca: Sve potrebno već imate kod kuće!

Jedan od najgorih dijelova nakon kuhanja je pranje posuđa, a ponekad se dogodi da nam lonci i tave pri kuhanju zagore, što dodatno otežava posao. No, to i ne mora biti tako naporan i zamoran zadatak. Pomoću proizvoda koje već imate u kući možete sjajno očistiti svoje zagorjelo posuđe, piše The Sun.

Sol

Pospite obilnu količinu soli u sredinu tave i mokrom spužvom utrljajte sol u zagorene tragove. Za mrlje sa strane ili dna tave, koristite krupnu sol i limun. Tavu pospite krupnom soli, a limun narežite na pola. Zatim jednom polovicom limuna utrljajte sol u tavu. Nakon toga je operite kao inače i gotovi ste.

Soda bikarbona

Pomiješajte žličicu sode bikarbone s malo vode da dobijete pastu. Nanesite pastu na tavu i ostavite da odstoji 10-15 minuta prije nego što je izribate spužvom. Ako su mrlje tvrdokornije, možete dodati malo octa.

Tableta za perilicu posuđa

Napunite tavu vodom i dodajte tabletu za perilicu posuđa. Zatim lagano zagrijte posudu do vrenja i pažljivo oribajte.

Kako očistiti zagorjeli lonac?

Jedan od najlakših načina da očistite zagorjeli lonac je da ga napunite vodom s malo tekućine za pranje posuđa i zagrijete na štednjaku pet minuta. Kako voda postaje toplija, pomoći će u uklanjanju mrlja bez da previše ribate četkom.

