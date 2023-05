Muškarci koji žele biti s njom moraju joj predati esej od 500 riječi: 'Ne želim da mi troše vrijeme'

Jedna je žena odlučila pronaći svog 'gospodina savršenog' na pomalo neuobičajeni način. Naime, Lauren Kempton iz Engleske zahtijeva od svojih udvarača da napišu esej od 500 riječi ako žele izlaziti s njom, prenosi New York Post. Budući da joj je dosta online spojeva, Lauren je prošle godine razradila strategiju kojom odbija ne poželjne muškarce: 'Esej je definitivno dobar način da odbijete ono što ne želite'.

Na svom profilu za online upoznavanja, ova je 26-godišnjakinja jasno dala do znanja da ako muškarci žele imati priliku za upoznavanje s njom, moraju podnijeti prijavu s esejom na temu 'zašto ona neće gubiti vrijeme s njima'. 'To ti pokazuje tko su oni i da su pročitali tvoj profil i razumiju tvoj humor', našalila se. Taj je zahtjev isprva dodala na svoj profil kao šalu, no mnogi su ga neženje shvatili ozbiljno. 'Ljudi bi mogli pomisliti kako tržim previše od muškaraca zbog pisanja eseja, ali bilo je zabavno. Nisam očekivala da će se netko toliko potruditi', rekla je Lauren.

Jedan je udvarač otišao i korak dalje te je napravio PowerPoint prezentaciju i detaljan esej. Obećao joj je da će brzo odgovarati na poruke, neće gubiti njezino vrijeme ako ne bude iskre među njima te će je voditi na zanimljive spojeve. 'Počeo bih tako što bih osigurao da se pridržavamo svih planova koje smo napravili. To bi također uključivalo planove u zatvorenom i otvorenom, ovisno o vremenu, cijeni itd. (ovo uključuje pristanak na Harry Potter maraton)', napisao je u eseju.

Spomenuo je i da je komunikacija prioritet, a to uključuje metode kontakta kao što su SMS, poziv i FaceTime. Baš poput Lauren, ni on nije želio uzalud gubiti vrijeme. Zaključio je svoj esej: 'Želim znat gdje stojim s ljudima: ako ti se sviđam javi mi, ako ne i to mi javi'. Uloženi trud ovog muškarca vratio je Laureninu vjeru u muškarce. Nakon što je pregledala mnoge prijave, otišla je na spoj s najboljim kandidatom, no nažalost, to nikada nije preraslo u nešto više.

Pokazalo se da je strategija eseja od 500 riječi promašaj za ovu samohranu majku, ali ona potiče druge samce da isprobaju tu metodu. 'To je dobar način da natjerate ljude da pokažu svoju duhovitu stranu i provedu malo vremena trudeći se', rekla je. Terapeut za odnose Jaime Bronstein podržao je njenu strategiju: 'Pravi je izazov istaknuti se i pokazati da si poseban. Esej od 500 riječi sigurno je način da se to postigne. U životu morate biti odvažni i jedinstveni da biste dobili ono što želite. Lauren jednostavno traži od muškaraca da pokažu malo truda'. Lauren se zasad odlučila odmoriti od spojeva i traženja pravog muškarca: 'Slobodna sam već tri godine i nisam još pronašla nekoga s kime se želim skrasiti. Ulažem svu svoju energiju u druge stvari, a pri tome dogodi ljubav biti ću sretna'.

Žene ju plaćaju da ih nauči manipulirati muškarcima: 'Jedno pravilo je ključno'