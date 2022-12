Muškarci iskreno otkrili: Ove stvari želimo da žene rade tijekom seksa

Taj prvi put kada imate seks s novim partnerom. To može biti izvanredno ili gorko razočarenje, zbog čega svi osjećaju jednaku mjeru živaca i uzbuđenja kada se to konačno dogodi. Želite impresionirati i dati svom ljubavniku do znanja da ga čeka cijeli život sjajnog seksa? Evo što većina muškaraca želi od partnerice, već prvi put kad imaju seks, kako prensoi Daily Mail.

Neka svjetla budu upaljena

Malo zatamnjene rasvjete je super i poželjnije od jarke svijetle sobe, ali potpuni mrak nije. Dovoljno mu je teško pogoditi uživate li u onome što radi gledajući vas u lice i čitajući govor vašeg tijela. Gotovo je nemoguće pokušati to odrediti kad on ništa ne vidi. Nije loš u krevetu ako ne može pronaći klitoris u mraku. Osim toga, tvoja motivacija za skrivanje je očita - i njegov idući zahtjev.

Ne brinite o izgledu

Inzistiranje na mraku, skrivanje ispod pokrivača, držanje grudnjaka jer ne volite svoje grudi, nošenje majice kratkih rukava u krevet, mnoge žene su još uvijek nepotrebno samokritične prema svom tijelu. Stvar je u tome što većina muškaraca nije. Tako su sretni što će imati seks, uzbuđeni su i ne gledaju vas od glave do pete osuđujućim pogledom. Brinuti se o tome kako vaše genitalije izgledaju je izgubljena energija koja će sabotirati seks. Vulve dolaze u svakoj veličini i obliku: ne postoji 'pravi' način na koji izgledate, stoga odustanite od prilagođavanja nekom idealu.

Nemojte pretjerano reagirati ako ne ide sve po planu

Stvarno pomaže zapamtiti da niste jedini koji žele impresionirati partnera prvi put. Strah od izvedbe je stvaran, a muškarcima to može uzrokovati probleme s erekcijom. Normalno je da prvi put ima problema s erekcijom. To ne znači da mu se ne sviđaš ili da tvoje tijelo nije dovoljno dobro. To samo znači da je nervozan kao i ti. Isto tako ako prerano postigne orgazam ili mu je potrebno predugo.

Budite aktivni

Seks je naporan i nepravedno je ostaviti ga da uloži sav napor. Također je omalovažavajuće, insinuiranje da bi vas dovoljno uzbudilo to što ste mu jednostavno dopustili da ima seks s vama. Nemojte biti mrtvi, aktivirajte se! Zgrabite što želite i nemojte se sramiti; stavite mu ruke gdje želite, dajte smjernice i povratne informacije. Recite mu što da radi i što volite.

Dajte mu povratne informacije

Glasno stenjati i pretvarati se da vam se sviđa sve što on radi neugodno je za oboje. Ali morate dati povratnu informaciju, a mnoge žene to ne čine. Svi mi uživamo u pozitivnim povratnim informacijama i nikad nije toliko potrebnije nego kad prvi put spavate s nekim.

Anksioznost nakon seksa

Žene se često osjećaju tjeskobno i ranjivo nakon što prvi put spavaju s nekim. Ako vam se stvarno sviđaju, želite znati jeste li vi i vaše tijelo ispunili očekivanja i je li to za njega više od običnog seksa. U redu je tražiti uvjeravanje, mnogo je bolje nego pretpostaviti najgore i imati ljut i obrambeni stav. Što ste vi opušteniji oko cijele stvari, on će biti više opčinjen. Budite nježni i dobacite nekoliko znakovitih pogleda kako bi on znao da je to nešto značilo.

