Muškarci, dobre vijesti ljudi - veličina nije bitna! Nova studija otkriva da žene više vole 'prosječnu' veličinu

Muškarci ne trebaju brinuti, veličina doista nije bitna jer žene zapravo preferiraju prosječne veličine, pokazalo je neobično akademsko istraživanje. Istraživači Sveučilišta Kent procijenili su popularnost 265 seksualnih igračaka, gledajući njihovu veličinu, materijal, cijenu i recenzije. Zaključili su da 'žene ne stavljaju veliki naglasak na veličinu falusa', piše Daily Mail.

To se temeljilo na njihovom otkriću da veće ne znači nužno i bolje, podupirući teoriju da žene nisu toliko zabrinute veličinom. Možda ne iznenađuje da su najpopularnije seksualne igračke bile najjeftinije. Procijenjeni proizvodi kretali su se u vrijednosti od manje od 12 eura do gotovo 530 euro. Ipak, pišući u Journal of Sex Research, znanstvenici su rekli da oni koje žene najviše vole imaju prosječnu veličinu od 12.32 centimetra.

VEZANI ČLANCI:

Za usporedbu, prosječni penis u erekciji dugačak je oko 11.66 centimetara, prema studiji iz 2015. godine koja je uključivala više od 15 tisuća muškaraca. Otkrili su da je duljina većine igračaka znatno veća od prosječnog penisa - 18 centimetara. To, međutim, 'nije značajan pokazatelj popularnosti igračke', primijetili su. Prosječna duljina penisa u erekciji je oko 13 centimetara. Pišući u časopisu, stručnjaci su otkrili: 'Suprotno onome što smo očekivali, nismo našli nikakvu sklonost proizvodima s realističnim značajkama, osim prisutnosti žilaste teksture, kada ne kontroliramo cijenu’.

No istraživači su priznali da su se oslanjali na samo jedno prosječno mjerenje veličine penisa kako bi usporedili svoje nalaze. 'Shvaćamo da ova studija sama po sebi možda nije točna s obzirom na mnoge metodološke poteškoće u određivanju prosječne veličine penisa pa je možda potreban određeni oprez kada se razmatraju prikazani rezultati koji uspoređuju naš uzorak sa 'stvarnošću', dodali su.

VEZANI ČLANCI:

Potražnja za internetskom prodajom seksualnih igračaka također je porasla tijekom pandemije, s obzirom na karantene i zabrane kontakta. Kirurzi su, međutim, dugo upozoravali na opasnosti od takvih igračaka jer stotine ljudi zahtijevaju hitnu pomoć svake godine za hitno vađenje. Oni loše dizajnirani, bez sigurnosnih značajki osmišljenih da spriječe da se izgube ili zaglave unutra, mogu rezultirati agonijom umjesto ekstazom.

Hrvati sve više povećavaju penis bez odlaska pod nož: