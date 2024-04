Muškarčeva bivša djevojka postala je njegova maćeha: 'Nosila je bijelu haljinu na mojim zarukama!'

Muškarčev svijet preokrenuo se naglavačke nakon što se njegova bivša djevojka udala za njegovog oca - čime je postala njegova službena maćeha. Objašnjavajući neobičnu obiteljsku dinamiku na društvenim mrežama, njegova sestra koja ga podržava ispričala je kako se bivša djevojka njezina brata vratila u njegov život - i sada pokušava sabotirati njegovu novu vezu, piše Mirror.

"Jedna od užasnih bivših djevojaka moga brata udala se za našeg oca i postala naša maćeha", napisala je, prije nego što je priznala da je bivša bila jako zločesta i podla osoba.

Dodala je i da se čini da možda i nije baš preboljela svog bivšeg. "Kad je saznala da je moj brat zaručen, prvo se požalila da joj to nije rečeno u isto vrijeme kada je on to rekao svojim roditeljima i braći i sestrama, a zatim je nastavila pokušavati biti u centru pažnje", ispričala je. Pokazujući očito 'ljubomorno' ponašanje prema njegovoj novoj zaručnici, sestra je ispričala kako bi maćeha otvoreno govorila o tome kako ona nije tako lijepa ili druželjubiva kao: 'Neka njegova bivša djevojka'. "Nazvala je njegovu novu zaručnicu kako bi je pitala pitanja kako bi se uvjerila da je prava za njega, nazivajući se njegovom budućom maćehom."

No njezino 'petljanje' tu nije završilo, jer je jasno dala do znanja da želi biti uključena u planiranje zaruka, te je tražila da održi govor. "Sve je to mom bratu i njegovoj zaručnici bilo jako neugodno", priznala je njegova sestra. Nakon što se ponadala da se možda neće pojaviti na događaju, ispričala je kako je stigla u bijeloj haljini do poda, što je navelo sestru da zamoli njihove prijatelje da je spriječe da razgovara s parom, te je i podmitila osoblje da joj malo oteža dan.

U činu osvete ispričala je kako je uspjela osigurati da je fotograf ne uključi ni na jednu fotografiju (fotografirao je obitelji dok je ona bila u kupaonici), poticala je konobare da joj daju bezalkoholna pića u svakoj prilici, dvaput prolivši piće po njoj, a ostali konobari su joj izbjegavali dati hranu. "Kada je pokušala održati govor, mikrofon je iznenada dobio neobjašnjive smetnje i prestao je raditi", rekla je prije nego što je priznala da su se svi dobro zabavili – osim 'maćehe''.

Nakon što je otkrila svoju osvetu na Redditu, mnogi su se čitatelji brzo zapitali kako mladoženja još uvijek razgovara sa svojim ocem: "Činjenica da je mladoženja još uvijek u kontaktu s ocem je takvo čudo", napisao je jedan, dok se drugi složio, komentirajući : “Iskreno, da je moj tata oženio moju bivšu, oni ne bi bili u mom životu." Treći je dodao: "Ono što stvarno ne razumijem je zašto ovaj čovjek još uvijek razgovara sa svojim ocem." "Volim svog tatu, ali bio bi mrtav za mene da je to učinio mom bratu ili sestri", glasio je još jedan komentar. "Njezina očita ljubomora i činjenica da je još uvijek opsjednuta njegovim sinom čine mi se kao karma. Nadam se da imaju vrlo jadan zajednički život", pisalo je u komentarima.

